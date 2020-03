Dall’erosione del fiume Serchio spunta addirittura…una discarica

Erano anni in cui era pratica assai diffusa interrare i rifiuti prodotti nei terreni a ridosso dei corsi d’acqua.

Di questa però non si sapeva nulla o comunque si era persa la memoria storica visto che sono passati quasi 40 anni.

Con la piena dei giorni scorsi il fiume, raggiunta la discarica, ha sparso rifiuti in tutta l’area: sacchetti, plastica ed altri rifiuti, si trovano adesso nella zona a ridosso del vicino ponte di Gallicano. La scoperta è avvenuta venerdì. Sabato il Comune di Barga è intervenuto sul posto con amministratori e tecnici per un primo sopralluogo. Innanzitutto si dovrà mettere in sicurezza la zona. Lunedì ci sarà invece il sopralluogo di Autorità di Bacino e Genio Civile per decidere come intervenire e per arrivare poi alla bonifica della discarica non prima di uno studio di caratterizzazione della stessa. E sempre nella giornata di lunedì avverranno anche i primi interventi di pulizia del fiume.