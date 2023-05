Dalle Mura al Colosseo: il patrocinio del Comune di Lucca per un’impresa sportiva con scopi benefici.

Dalle Mura al Colosseo: il patrocinio del Comune di Lucca per un’impresa sportiva con scopi benefici. Partenza il 26 maggio

Il plauso dell’assessore Barsanti per un’iniziativa che coniuga i valori dello sport e l’impegno sociale

Partiranno da Lucca il 26 maggio in bicicletta con l’obiettivo di arrivare a Roma entro mezzanotte, percorrendo i 370 km della strada litorale. Questa è la sfida lanciata da 8 amici e sportivi, che condividono la passione per la bicicletta ed hanno deciso di tentare insieme un’impresa con scopi benefici patrocinata dal Comune di Lucca. Durante la conferenza stampa di questa mattina (lunedì 15 maggio), alla presenza dell’assessore allo sport Fabio Barsanti, che ha illustrato e plaudito il progetto, sono stati svelati il percorso e le finalità dell’iniziativa.

I protagonisti sono Kelly Sichi, Roberto Cintolesi, Delia Bellandi, Giuliano Pardossi, Stefano Castiglioni, Celestino Rovai e Thomas Betti, oltre ad Alessandro Milianti che sarà alla guida del mezzo di servizio. Con questa impresa intendono realizzare il proprio sogno di aiutare coloro che non possono vivere lo sport con la stessa libertà: l’obiettivo sarà infatti quello di raccogliere fondi in favore di coloro che hanno difficoltà nel praticare attività sportiva, devolvendo il ricavato dell’impresa all’Asd Galaxy Baskin*.

“Dalle Mura al Colosseo è un’impresa sportiva sostenuta e supportata con entusiasmo dall’amministrazione comunale – commenta l’assessore allo sport Fabio Barsanti – che coniuga i sani valori della competizione e dello sport con quelli sociali dell’inclusione e dell’aggregazione”.

“La voglia di mettersi in gioco sempre è la molla che anima questa ambiziosa impresa – hanno dichiarato gli sportivi – con la ferma consapevolezza della fortuna di poter sognare un’attività così impegnativa”.

La partenza è prevista dal Caffè delle Mura alle 4 di mattina, mentre il punto di arrivo sarà la chiesa della Santa Croce e di San Bonaventura dei Lucchesi, a Roma, situata tra la Fontana di Trevi e la Pontificia Università Gregoriana. Questa chiesa è il luogo di culto designato per i lucchesi residenti a Roma, simbolo vivo e pulsante della fratellanza tra Lucca e Roma. Verrà inoltre consegnato il vessillo della Città di Lucca alla rappresentanza delle autorità capitoline, come ulteriore suggello di simbolica vicinanza.

Programmata per il 9 giugno la consegna dei proventi all’Asd Galaxy Baskin, per un’impresa che non si ferma alla strada e alle due ruote e che potrà contare sul tifo appassionato di tutta la città.

*Il Baskin (Basket + integrazione) è uno sport che permette a normodotati e persone con disabilità, uomini e donne di giocare insieme. Il Galaxy Baskin Associazione Sportiva Dilettantistica opera nel territorio lucchese ed è affiliata all’AICS. La loro principale attività è quella di promuovere la pallacanestro offrendo corsi di ogni tipologia rivolti a bambini e ragazzi.