Dalle multe investimenti in sicurezza ed educazione stradale

Oltre 700 mila euro per interventi di manutenzione delle infrastrutture stradali. Quasi 300 mila per migliorare la sicurezza in strada, con particolare riferimento agli “utenti deboli” anche attraverso corsi nelle scuole finalizzati all’educazione stradale. Poco meno di 150 mila dedicati al rifacimento della segnaletica sulla viabilità di competenza comunale. Sono alcuni dei “capitoli” di spesa nei quali il Comune di Pietrasanta ha impiegato, nel 2022, i proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada dell’anno precedente.

“Nonostante il flusso in entrata, per le multe, sia in diminuzione rispetto alle annualità precedenti – ha sottolineato il vicesindaco e assessore al bilancio, Stefano Filiè – i nostri conti non ne hanno risentito grazie a una solidità ormai strutturale, alla buona abitudine di questa amministrazione di non fare cassa con questo introito e di effettuare spese solo a seguito di effettiva riscossione. Così abbiamo rispettato agevolmente ogni destinazione di legge per questi importi e approvato la rendicontazione con oltre un mese di anticipo sulla scadenza di maggio”.

Gli accertamenti contravvenzionali complessivi riferiti alla violazione di norme della circolazione stradale ammontano a 2.186.000 euro, quelli per il mancato rispetto dei limiti di velocità a 1.263.000 euro; tutte somme al lordo dell’accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità, previsto per legge.

La rendicontazione, approvata dalla giunta comunale, sarà trasmessa al Ministero dell’Interno e a quello delle Infrastrutture e dei Trasporti.