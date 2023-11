Dalle 10.30 di stamattina squadre del Comando di Pistoia sono impegnate a Montale, per il ribaltamento di una cisterna carica di GPL.

Dalle 10.30 di stamattina squadre del Comando di Pistoia sono impegnate in via Garibaldi nel Comune di Montale, per il ribaltamento di una cisterna semirimorchio carica di GPL. La cisterna è adagiata su un fianco a bordo strada, non si registrano al momento perdite di combustibile e non risultano feriti nell’incidente. Verranno effettuate le manovre di travaso con l’intervento di nuclei specializzati che interverranno dai Comandi di Firenze, L’Aquila e Napoli. In applicazione del piano di sicurezza è stato predisposto l’evacuazione di tutte le abitazioni e gli stabilimenti industriali ricadenti nella zona di emergenza. Sul posto è stato installato un Posto di Comando Avanzato per tutte le operazioni di coordinamento fra Corpi ed Enti interessati nella varie fasi di emergenza.