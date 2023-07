Dall’Alba al Tramonto: l’appuntamento con lo Sport e il Benessere a Forte dei Marmi raddoppia. “Posti pressoché esauriti fino a settembre – annuncia il consigliere allo Sport Alberto Mattugini – ci hanno indotto ad allargare l’iniziativa per riuscire ad accontentare le richieste.”

Un grande successo con oltre 150 persone iscritte ai corsi e posti disponibili quasi esauriti fino a settembre. E’ quanto ha finora registrato lo Sport all’Alba, iniziativa che mette a disposizione dei propri cittadini e turisti occasioni completamente gratuite dedicate al wellness ed allo sport all’aria aperta con attività di vario genere, come la ginnastica muscolare e funzionale, pilates, yoga.

“Il progetto – spiega Alberto Mattugini consigliere allo Sport – ha subito spiccato il volo e i posti prenotabili tramite un link sul portale del Comune sono quasi sold out. Un successo che ci riempie di gioia, confermato anche dall’interesse dei media nazionali che ci hanno dedicato dei servizi.”

Una richiesta talmente alta da far raddoppiare l’iniziativa.

“Per soddisfare il numero di prenotazioni che ci arrivano e che non riusciamo ad accontentare – prosegue Mattugini – abbiamo deciso di proporre un’analoga iniziativa da tenersi al tramonto cambiando location, individuata presso la Spiaggia dei bambini, in quanto in questo orario il Pontile risulta troppo affollato e quindi sarebbe impossibile il regolare svolgimento dei corsi.”

Doppio appuntamento che a questo punto permette nuovi ingressi tra le associazioni sportive e i personal trainer da coinvolgere sul territorio.

“Oltre a coinvolgere le realtà sportive già presenti all’Alba – afferma Mattugini – abbiamo deciso di permettere nuove manifestazioni di interesse da parte di altri soggetti mediante la pubblicazione di un nuovo avviso che uscirà nei prossimi giorni.”