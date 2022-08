Dalla Viola alla Lucchese: la mappa delle toscane dalla A alla C

Buffon, Chiellini, Di Lorenzo, Zaniolo: raramente se ne sente parlare, ma la Toscana ha dato i natali a molti grandi giocatori che si sono affermati sulla scena nazionale del nostro calcio. Non a caso la Serie A ha sempre vantato almeno una squadra proveniente da questa regione negli ultimi anni. Evidentemente, la più nota di tutte è la Fiorentina, rappresentante del capoluogo. I viola sono arrivati spesso anche in Europa e proprio nell’ultima stagione sono riusciti a tornare a qualificarsi per le coppe dopo 5 anni dall’ultima volta. La prima divisione vanta anche la presenza dell’Empoli, che però gioca per obiettivi molto più modesti.

Se si considera che in Serie A il Lazio vanta lo stesso numero di squadre della Toscana, il dato assume ancora più rilevanza. Anche perché la Fiorentina è stata una delle formazioni più chiacchierate nell’ultimo anno, complice l’ascesa del tecnico Vincenzo Italiano, che dopo aver fatto esperienza allo Spezia ha dimostrato in breve tempo di essere pronto per i più grandi palcoscenici. Rocco Commisso ha ambizioni importanti e sebbene i pezzi da 90 facciano fatica a rimanere ancorati al Franchi, il mercato riserva puntualmente ottime soluzioni per i viola, che non dimenticano mai il loro blasone.

Anche ad Empoli, comunque, si vedono volentieri giocatori importanti, oltre che allenatori. Di Natale è esploso in azzurro prima di scrivere la storia dell’Udinese, ma anche Toni e Gilardino sono passati per il Castellani. Tra i tecnici, colui che ha raccolto le maggiori fortune è stato sicuramente Maurizio Sarri, poi consacratosi al Napoli per arrivare a vincere con Chelsea e Juventus. La prossima stellina che potrebbe balzare agli onori della cronaca porta il nome di Nedim Bajrami. Anche se la rosa non è paragonabile a quelle della maggior parte delle compagini della Serie A, l’Empoli non vuole accontentarsi di una scialba salvezza quest’anno.

Spostandoci nella cadetteria, l’unica squadra toscana iscritta risulta essere il Pisa, che nella passata stagione ha partecipato ai playoff senza raccogliere troppa fortuna, perdendo infatti una finale al cardiopalma contro il Monza, promosso per la prima volta della sua storia in Serie A. Dando un’occhiata al girone B della Serie C, dove i gruppi sono su modello regionale, è possibile individuare molte più squadre: il Siena, il Montevarchi, il Carrara e la Lucchese. Fino a qualche settimana fa, a popolare la terza divisione italiana erano anche il Grosseto e la Pistoiese, ma tra retrocessione diretta e playout la retrocessione in Serie D è stata inevitabile per entrambe le formazioni.

Storicamente, le squadre toscane al di fuori della Fiorentina hanno spesso faticato a balzare agli onori della cronaca, conquistando molto raramente attestati di stima da parte degli addetti ai lavori, anche di fronte ai verdetti migliori. Inutile negarlo, il Nord seguita a dominare la scena pallonara e anche per questo un pronostico sulle scommesse di calcio tende a prendere quasi sempre in considerazione i risultati delle solite note: Inter, Milan, Juventus. Il tempo della Toscana non è ancora arrivato, ma le carte in regola per lasciare il segno ci sono tutte. Anche in Serie A.