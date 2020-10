Dalla Regione 200.000 euro all’Unione dei Comuni per le strade della Media Valle.

E’ notizia di stamattina l’avvenuto finanziamento da parte della Regione del progetto “Il cammino del giglio selvatico”, un cammino predisposto dall’Unione dei Comuni della Media Valle, di cui sono presidente, per valorizzare strade di interesse storico e/o turistico attraverso una loro riqualificazione.

Il cammino parte da Barga in loc. Giuncheto per poi condurre a Tiglio, Coreglia Antelminelli, Gromignana, Tereglio, Monti Fegatesi e Orrido di Botri, infine sulla parte apuana saranno collegati i comuni di Borgo a Mozzano e Pescaglia con le frazioni rispettivamente di Partigliano e Fondagno. Tutta la rete sentieristica ed i borghi interessati sono ricchi di piccole opere, ma di grande valore storico, architettonico e culturale che saranno valorizzati anche con specifica cartellonistica a basso impatto, ovvero con bacheche caratteristiche costruite in legno di castagno.