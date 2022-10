Dalla prossima settimana via alle riasfaltature di Gaia

Fra ottobre e novembre saranno riasfaltati, a spese di Gaia Spa, i tratti stradali che nei mesi scorsi sono stati interessati dai lavori del gestore del servizio idrico per la posa di nuove tubature o la sostituzione delle parti di rete più datate. A darne notizia, con soddisfazione, il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti, al termine dell’incontro personalmente richiesto al responsabile dei servizi ingegneria di Gaia, Gianfranco Degl’Innocenti “che ringrazio, unitamente all’azienda, per la disponibilità – ha dichiarato il primo cittadino – e il senso pratico mostrato davanti alle varie situazioni che gli ho presentato, permettendoci così di trovare soluzioni efficaci e condivise”.

Si partirà mercoledì 5 ottobre dalle strade della frazione Pollino-Traversagna. Sempre a ottobre partirà il ripristino del manto viario anche nella zona della Marina, interessate le vie Catalani, Tremaiola (dove Gaia sta completando i lavori) e Fiumetto. I primi giorni di novembre, infine, sarà la volta di via Tre Ponti, fra la statale Aurelia e via Toscana, una porzione di territorio interessata dalla posa di nuovi tratti sia di fognatura, sia di acquedotto, prima mancanti.

Dal sindaco Giovannetti un ringraziamento ai cittadini “per la pazienza con cui hanno sopportato questo ulteriore disagio, dovuto anche dalla necessità di aspettare quei tempi tecnici di assestamento, dopo lo scavo – ha concluso – per poi procedere in sicurezza alla stesura del nuovo asfalto. Operazione che completa un intervento fondamentale per il nostro territorio, non solo in termini di servizi essenziali ma anche di tutela ambientale: più aumentano gli allacci alla rete, più diminuisce il rischio di sversamenti nei corsi d’acqua e, di conseguenza, quello di veder compromessa la balneabilità sulle nostre spiagge”.