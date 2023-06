Dalla Norvegia a New York, il Trio JAZZ Bjorn Solli sulle rive del lago di Isola Santa per una cena concerto

Dalla Norvegia a New York, il Trio jazz Bjorn Solli sulle rive del lago di Isola Santa. Tra riflessi verde smeraldo e note dalle sonorità del legno, prosegue domenica 25 giugno 2023 l’International Academy of Music Festival. Appuntamento alle 19,30 nella chiesa di San Jacopo a Isola Santa (Careggine, LU) per una c ena con concerto (prenotazione obbligatoria al numero 3884671502).

Sulle rive del celebre lago di Isola Santa sarà possibile ascoltare un trio norvegese di musicisti jazz capitanato da Bjorn Solli, uno dei più famosi chitarristi jazz della Norvegia che da 5 anni vive a New York nel fulcro della scena jazz mondiale.

Grazie al suo indiscusso talento si è esibito in ogni parte del mondo continuando parallelamente ad incidere album in diverse formazioni.

Chitarrista e compositore torna a girare i palchi di tutto il mondo, dopo un lungo periodo di stop, insieme a due grandi musicisti come Stefano Senni ed Adam Pache. Il sound di Solli nasce dall’uso di strumenti di legno e dallo sfruttare le sonorità morbide che ne derivano.

Il festival prosegue mercoledì 28 giugno 2023 alle 21,15 a Castelnuovo Garfagnana (LU), in piazza delle Erbe, con il Funky Jazz dei Superbad a ingresso libero.

Calendario e informazioni su www.scmcastelnuovo.it, www.iamitalia.com, @FestivalIAM su Facebook e @international_academy_of_music su Instagram.

Il festival

Nato da un progetto ambizioso della Scuola Civica di Musica in collaborazione con il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, il festival internazionale di musica classica e jazz International Academy of music, nella sua sede Italiana, offre quest’anno 17 concerti, di cui 15 a ingresso libero e 2 con biglietto. 5 le date in cui si potrà degustare: venerdì 23 giugno nell’esclusiva Villa Bertagni a Castelnuovo, domenica 25 giugno sul lago a Isola Santa, giovedì 29 giugno alla Rocca di Borgo a Mozzano, domenica 9 luglio al Golf club di Pieve Fosciana e venerdì 14 luglio all’agriturismo Tripala, con tramonto sul Monte Pisanino.

Il direttore organizzativo del festival è Piero Gaddi, docente e coordinatore del dipartimento di Jazz del Conservatorio di La Spezia, mentre Massimiliano Mainolfi, docente del conservatorio di Trento, della Hochschule für Musik di Norimberga in Germania, e direttore del programma.

L’International Academy of Music Festival vede il sostegno e patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Lucca, del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, del conservatorio di musica “Giacomo Puccini” di La Spezia, dei Comuni di Pieve Fosciana, Borgo a Mozzano, Minucciano, Villa Collemandina e Careggine e di ProLoco Castelnuovo di Garfagnana, il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, di Banca Mediolanum e di BVLG Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, dell’impresa di costruzioni Guidi Gino e di Idrotherm 2000.

