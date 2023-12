DALLA MASTERCLASS DELL’OLIO AI LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI

Dalla Evo School, la masterclass dell’olio per imparare a riconoscere e distinguere un EVO di qualità da un prodotto dozzinale, ai laboratori creativi per bambini tra disegni con colori naturali ed attività sensoriali, passando per molte delle produzioni tipiche e di qualità del territorio che espongono alla mostra mercato dalle aziende agricole della rete di Campagna Amica. Sono queste le iniziative promosse da Coldiretti Lucca in collaborazione con Fondazione Evoschool e Consorzio di Tutela dell’olio extravergine Toscano IGP per la storica rassegna enogastronomica promossa dalla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest in programma dall’8 al 10 dicembre 2023 al Real Collegio (ingresso gratuito dalle 10.00 alle 20.00).