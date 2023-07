Dalla, La Storia, il genio di un artista senza confini Anteprima Nazionale

Domenica 16 luglio ore 21.30

piazza Ricasoli – Altopascio

Altopascio, 7 luglio 2023 – Dalla, La Storia, il genio di un artista senza confini è il titolo del nuovo spettacolo firmato Stage 11 che sarà presentato in anteprima nazionale domenica 16 luglio, alle 21.30 in piazza Ricasoli ad Altopascio.

Lo show tributo, presentato questa mattina dagli assessori comunali Adamo La Vigna e Alessio Minicozzi e dal produttore e regista, Emiliano Galigani, ripercorre i cinquant’anni della carriera del cantautore bolognese in un viaggio live nei suoi più grandi successi (da 4 marzo 1943 ad Anna e Marco; da Com’è profondo il mare ad Attenti al lupo solo per citarne alcuni), unito a un racconto video con immagini e informazioni.

“Tornare ad Altopascio è una grande emozione, dopo il successo dell’anno scorso con lo show sui Pink Floyd – dichiara Emiliano Galigani, regista e produttore -. Lucio Dalla è stato uno degli artisti più eclettici e poliedrici della nostra storia musicale, difficilmente catalogabile. Poterlo raccontare, attraverso i suoi infiniti mutamenti, e soprattutto attraverso le sue intramontabili canzoni, è stata una sfida che abbiamo raccolto, prima di tutto, da amanti dell’artista. Il viaggio alla ricerca di Lucio è stato bellissimo ed emozionante. Con questa anteprima nazionale vogliamo portare al pubblico di Altopascio le stesse emozioni che abbiamo provato noi”.

“L’anno scorso piazza Ricasoli era letteralmente invasa da appassionati dei Pink Floyd – spiegano gli assessori Minicozzi e La Vigna -, uno spettacolo che ha poi raggiunto i palcoscenici più importanti d’Europa. Quest’anno Altopascio sarà nuovamente la casa di un grande appuntamento, l’anteprima nazionale dello spettacolo su Lucio Dalla. Crediamo di caratterizzare in questo modo il nostro paese come terra fucina di cultura e di qualità, capace di valorizzare ogni realtà talentuosa che opera sul nostro territorio”.

Dalla, La Storia è dunque un vero e proprio spettacolo evento, messo in scena per celebrare uno degli autori più iconici e amati della storia della musica italiana, attraverso la scelta di riproporre i suoi arrangiamenti con una band dal vivo. Lo spettacolo è arricchito da originali contributi narrativi e video in grado di trasportare lo spettatore alla scoperta di un universo emotivo che parte dai primi anni ’60 fino al 2012, attraverso l’opera del genio di un artista unico, che con la sua musica e il suo impegno ha attraversato e raccontato la storia d’Italia degli ultimi sessant’anni, esercitando un’influenza potente sull’immaginario collettivo.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili su TicketOne a questo link: https://www.ticketone.it/ artist/dalla-la-storia/.

Stage 11 è la casa di produzione che ha realizzato dal 2013 ad oggi sold out in tutta Italia ed Europa, che ha rinnovato il panorama degli spettacoli tributo, portandoli ad un nuovo livello, realizzando show tematici su De André, Battisti, Abba, Pink Floyd, Genesis, Morricone… divulgando la storia, il percorso musicale, le idee, le innovazioni e le vite di artisti leggendari.