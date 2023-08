Dalla giunta comunale arriva l’ok per la procedura di rilascio di due nuove licenze taxi.

I mezzi individuati saranno dotati di specifiche attrezzature per il trasporto di persone con disabilità

La giunta comunale ha dato il via libera alla procedura per l’assegnazione di due nuove licenze taxi. Un provvedimento che arriva in seguito alle numerose verifiche dell’amministrazione, che ha preso atto, analizzando dati, report e varie segnalazioni, delle attuali carenze di un servizio considerato invece fondamentale per la crescita turistica e produttiva della città. L’amministrazione si è quindi dimostrata fortemente intenzionata a fornire il proprio supporto affinché cittadini e turisti potessero godere già nel breve termine di un servizio maggiormente efficiente, intervenendo ex novo sulle procedure già avviate, con l’obiettivo di rispondere in breve tempo alle crescenti esigenze della categoria, dei cittadini e dei visitatori.

I mezzi individuati saranno inoltre muniti di specifiche attrezzature che possano consentire anche il trasporto di persone con disabilità gravi, come da norma regionale vigente che prevede, per i comuni con popolazione superiore agli 80mila abitanti, una dotazione minima del 5% di taxi con ingresso diretto e stazionamento autonomo, al fine di garantire la mobilità di ogni individuo.

“Il servizio taxi è fondamentale in una città come Lucca che vede i dati del turismo crescere mese dopo mese, con prospettive di crescita ambiziose e volumi sempre maggiori – commentano gli assessori Paola Granucci e Remo Santini, con deleghe al commercio e al turismo – Gli approcci dell’amministrazione con associazioni di categoria e consorzi sono sempre stati volti al confronto ed alla massima operatività, al fine di individuare esigenze e attuali criticità per potenziare in tempi brevi e migliorare la qualità del servizio. Questa prima azione – proseguono – fornisce una prima risposta significativa verso l’implementazione di un servizio sempre più importante viste le caratteristiche commerciali e turistiche del territorio”.

Le caratteristiche ed i requisiti necessari per l’assegnazione delle licenze saranno resi noti nel bando di concorso, che è già in fase di elaborazione presso gli uffici competenti e verrà pubblicato sui canali ufficiali del Comune di Lucca nelle prossime settimane.