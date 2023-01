Dalla Fondazione CRL l’atteso bando ‘Opere pubbliche’

3 MILIONI PER COMPLETARE OPERE PUBBLICHE

Aperto fino al 3 marzo l’atteso bando della Fondazione CRL

Lucca, 30 gennaio 2023 – Era stato annunciato a ottobre suscitando grande interesse e apprezzamento e, come da programma, è finalmente aperto, fino al 3 marzo, il bando “Opere pubbliche 2023-2024” della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

3 milioni di euro su due annualità per enti pubblici e religiosi, destinati in via prioritaria al completamento di opere non terminate a causa del generale aumento dei prezzi nel settore dell’edilizia.

È facile intuire l’importanza di queste risorse nel contesto di una crisi che ha investito la quotidianità di tutti i cittadini e reso ancor più difficoltoso il lavoro degli enti nell’ambito della ristrutturazione o nuova edificazione di immobili.

La finalità principale del bando, che in via residuale potrà anche coprire le spese di progettazione funzionali alla partecipazione ai prossimi bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è dunque consentire il completamento di progetti già in corso per la realizzazione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione di opere pubbliche o di pubblica utilità oltre che degli immobili destinati al culto o al ministero religioso.

Un budget notevole grazie al quale arriveranno a compimento numerosi cantieri, fermi o fortemente rallentati, di cruciale importanza poiché riguardanti scuole, impianti sportivi, luoghi di aggregazione e altre tipologie di edifici di pubblica utilità.

Gli enti potranno accedere a queste risorse presentando domanda esclusivamente in formato elettronico mediante l’apposito Portale Richieste On Line (ROL) attivato sul sito www.fondazionecarilucca.it.

L’invio delle richieste deve essere effettuato entro e non oltre il 3/03/2023, seguendo l’iter operativo indicato nel Bando.

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda alla “Guida alla compilazione” pubblicata sulla Homepage del portale ROL e all’HELP DESK (disponibile da lunedì a venerdì, ore 9.00-19.00 – tel: 800 776414 – mail: assistenzarolfcrlu@strutturainformatica.com).