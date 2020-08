Dal surf al motocross, a “Yuppies” i giovani campioni dello sport

Appuntamento martedì 18 agosto alle ore 21.30. Ingresso Libero.

I giovani, ma già affermati, campioni dello sport pietrasantino protagonisti del talk show Yuppies. Sarà tutto per i nostri giovani talenti dello sport il palcoscenico della nuova Agorà di Tonfano in occasione del terzo dei quattro appuntamenti in programma martedì 18 agosto (inizio ore 21.30. Ingresso Libero) ycon il talk show promosso dal Comune di Pietrasanta in collaborazione con la Fondazione Versiliana nato da un’idea del consigliere Matteo Marcucci. L’incontro, promosso in collaborazione con la Consulta dello Sport, punta a valorizzare e far conoscere l’intensa attività delle associazioni sportive cittadine fondamentali per la crescita sportiva, individuale e sociale dei ragazzi. Yuppies, lo ricordiamo, è il talk show che da’ voce alle esperienze, alle aspettative e alle prospettive di tanti giovani che operano nei più diversi settori della comunità: dal sociale allo sport, dai social all’artigianato.

A raccontarsi ci saranno il baby pilota di motocross Andrea Biagi (9 anni) del Versilia Corse, il judoka Luca Di Marco (16 anni) dello Ren Shu Kan, il campione europeo di longboad, Federico Nesti, la campionissima di pattinaggio artistico, Rebecca Vizzoni e il pilota della EuroNascar 2, Alex Bacci. All’incontro partecipano il presidente della Consulta, Roberto Frugoli e l’assessore allo sport, Andrea Cosci.

L’ultimo appuntamento con Yuppies è in programma martedì 25 agosto l’incontro sui “figli d’arte”, gli startaupper, giovani artigiani ed imprenditori che hanno seguito le orme di nonni e padri garantendo continuità alla storia dell’artigianato e della lavorazione artistica del marmo e del bronzo.