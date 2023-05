Maltempo in Toscana, Alto Mugello (Firenze)

Dal primo pomeriggio di ieri, 17 Maggio, il Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana è presente in Alto Mugello attivato dalla Centrale Operativa del 118 Firenze-Prato.

Due squadre di tecnici della Stazione Monte Falterona sono intervenute in supporto alle zone colpite da frane a causa del maltempo.

Una prima squadra si è recata presso il comune di Firenzuola per aiutare nella verifica delle criticità del territorio.

Qui inoltre è stato creato un presidio per la pronta partenza in caso di necessità.

La seconda squadra è invece intervenuta nel comune di Marradi, dove il COC (Centro Operativo Comunale) ha richiesto supporto nella frazione di Lutirano rimasta isolata a causa di un crollo.

I tecnici del Soccorso Alpino, insieme ai Vigili del Fuoco, hanno raggiunto la località e provveduto al trasporto a piedi di bombole di ossigeno per una coppia di anziani.

La squadra in servizio a Firenzuola ha passato la notte presso la sede della Misericordia per dare supporto tecnico in caso d’interventi del 118.