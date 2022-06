Dal PNRR altri 800 mila euro per Capriglia

Ottocentomila euro per Capriglia: traguardo raggiunto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Stefano Giovannetti che, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, aveva presentato un progetto di finanziamento per il terzo lotto di interventi sulla frana presente nella frazione collinare, per la definitiva messa in sicurezza.

“Dopo i 2 milioni e 915 mila euro per Valdicastello e i quasi 5 sul progetto di ristrutturazione dell’ex Camp – dichiara con soddisfazione il primo cittadino – ecco un’altra tranche importantissima dal Pnrr per la sicurezza del territorio di Pietrasanta. A concreta riprova dell’attenzione costante e identica che abbiamo, da sempre, verso tutte le componenti della nostra terra, con interventi sostanziali dalla Marina alle colline, passando per il centro storico”.

Il movimento franoso è localizzato a valle della via Bel Colle, in un’area boscata sul versante sinistro del fiume Versilia, con un fronte di circa 250 metri e una larghezza media di circa 80: “Negli anni scorsi – ricorda l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci – siamo già intervenuti sul rinforzo dei versanti nella parte alta, impiegando oltre 1 milione di euro di fondi regionali. Ora possiamo dedicarci alla base della frana, grazie all’ottimo lavoro di preparazione del progetto, da parte dei nostri tecnici e all’accortezza nella scelta amministrativa dei piani da presentare per concorrere a questi finanziamenti: elementi che, ad oggi, fanno di Pietrasanta l’unico Comune della Versilia storica ad aver ricevuto fondi ministeriali contro il dissesto idrogeologico e la difesa del suolo”.

Diverse le opere di messa in sicurezza che saranno realizzate grazie ai fondi Pnrr: dalla stabilizzazione del corpo franoso e del piano strada alla regimazione delle acque; l’inserimento di drenaggi per ridurre le pressioni nel terreno e, infine, asfaltatura e segnaletica stradale. Gli uffici tecnici sono già al lavoro per “attualizzare” la progettazione all’anno corrente e poter, così, procedere rapidamente alla gara per l’affidamento; tutte le informazioni ai residenti, sulla modalità di esecuzione dei lavori, saranno fornite a progettazione definita.

(Nota: la foto allegata è dell’aprile 2021, in chiusura delle ultime lavorazioni effettuate sulla frana)