DAL MESE DI APRILE CAMBIANO LE MODALITA’ DI ACCESSO ALL’URP E AGLI SPORTELLI AL CITTADINO DI MARLIA E DI SAN LEONARDO IN TREPONZIO

A partire dal mese di aprile cambiano le modalità di accesso all’Urp di piazza Aldo Moro, e agli sportelli decentrati al cittadino di Marlia e di San Leonardo in Treponzio, secondo un calendario specifico, in modo che i cittadini possano accedere a tutti e tre gli sportelli sia su appuntamento che con accesso libero secondo le loro specifiche esigenze.

L’Urp di piazza Aldo Moro riceverà su appuntamento per tutti i servizi, ad eccezione del rilascio credenziali Spid, il martedì e il giovedì sia la mattina (8.45-13) che il pomeriggio (14.30 – 17.00). È possibile prenotare un appuntamento online al link https://www.comune.capannori. lu.it/prenotazioni oppure chiamando al numero 0583 428760 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Il rilascio delle credenziali Spid è garantito previo appuntamento il mercoledì dalle 9.00 alle 13.00. Il lunedì, mercoledì e venerdì (8.45-13) l’accesso sarà libero con prenotazione istantanea durante la quale sarà indicato l’orario stimato del servizio.

Lo sportello al cittadino di Marlia riceverà in accesso libero con prenotazione istantanea il giovedì dalle 14.30 alle 17.00 e su appuntamento nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.45 alle 13.00. Lo sportello la cittadino di San Leonardo in Treponzio riceverà in accesso libero, sempre con prenotazione istantanea, il martedì dalle 14.30 alle 17 e su appuntamento il martedì e venerdì dalle 8.45 alle 13.00.