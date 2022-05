Dal mercatino artigianale a Dome La Muerte, un maggio di musica (e cibo) al Centro Compitese

Dj set, concerti, presentazioni di libri ed esperienze emozionali. “Seialcentro”, ecco il programma di maggio della cooperativa di comunità Centro Culturale Compitese. Tra gli appuntamenti: Dome La Muerte, Igor Santini, Raga canta Rocchi, il Free Sound trio e il “Bagno di gong”

Non solo concerti e dj set, ma anche un mercatino artigianale, cibo (rigorosamente del territorio) e tanti altri appuntamenti, a cominciare dal “Bagno di gong”. Dopo i concerti di aprile con le Dé Soda Sisters e i Contratto Sociale, il palco e il giardino della cooperativa di comunità di Pieve di Compito (a Capannori, in provincia di Lucca) nel mese di maggio tornano a ospitare due appuntamenti a settimana (con eventi gratuiti) nell’ambito del calendario “Seialcentro”. Il primo appuntamento in programma è per venerdì 6 maggio con la musica afro, hip hop e reggae night di “Don Bass Old School Dj set” (ore 18). A seguire, come per tutti gli altri eventi, apericena con materie prime del territorio, con particolare attenzione alle piccole produzioni.

Domenica 8 maggio è invece in programma un doppio evento. A partire dalle 15.30, sempre nel giardino del Centro Culturale Compitese, si svolgerà il mercatino delle autoproduzioni. Saranno presenti persone che, in maniera hobbistica e artigianale, realizzano manufatti e oggetti con materiali di riciclo come borse in tessuto, accessori, bigiotteria povera, oggettistica per l’arredamento e per la casa. Dalle 18, invece, musica con Betta dj e apericena.

Concerto gratuito dei “Free Sound” venerdì 13 maggio (ore 18). Il trio musicale è composto da Claudia Chiti (voce e chitarra acustica), Davide Gemignani (cajon e percussioni) e Gabriele Andreotti (chitarra classica solista e cori). Domenica 15 maggio sarà invece il momento del “Bagno di gong”. Si tratta di una sessione di massaggio sonoro vibrazionale che si svolgerà nel contesto naturale del Camellietum Compitese. La sessione durerà circa un’ora, a partire dalle 17 (è necessaria la prenotazione chiamando il 333 1757895). La stessa sera, al Centro Culturale, sarà possibile cenare con un menu tutto vegetariano (per prenotazioni chiamare il 340 9293735).

Altri due appuntamenti musicali nel terzo fine settimana di maggio con “Urban Pussy dj set” (20 maggio, ore 18) e con il concerto di teatrocanzone “Raga canta Rocchi. Storie di vite intrecciate” (22 maggio, ore 18). “Questo è un omaggio, perché mi sono state regalate preziose idee e forme musicali” racconta Raga. “Ora, a qualche anno di distanza dalla morte di Claudio Rocchi, è giunto il momento di restituire qualcosa e di celebrare questo cantante e pensatore sconosciuto ai più. Come? Raccontando la sua vita e la sua produzione artistica attraverso le mie esperienze di vita e di arte”.

Infine concerto di “Igor Santini duo” con lo spettacolo di cantautorato “Nebbia, ricordo, pena e profumo” (27 maggio, ore 18) e con Dome La Muerte (6 maggio, a partire dalle 17), per quello che è probabilmente l’appuntamento più atteso. Dome è musicista, cantautore e disc jockey. Un chitarrista leggendario che appartiene a quel piccolo gruppo di artisti ribelli e sognatori. Nella sua carriera ha incontrato Allen Ginsberg, Joe Strummer, il poeta militante cheyenne Lance Henson e la cantante Nico, che più volte ha collaborato con i The Velvet Underground. Al Centro Culturale Compitese presenterà la sua autobiografia (“Dalla parte del torto. Una storia hippie punk e rave”, scritta con Pablito el Drito) e si esibirà in un dj set.