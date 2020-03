dal comune di Coreglia – Nuovi aggiornamenti Covid – 19

Aggiornamento Coronavirus – precisazione del Ministero dell’Interno sul divieto di spostamento dal territorio comunale dove ci si trova restano consentiti gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano fatti abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere sono permessi gli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino o accessibile sia collocato nel territorio di altro Comune sono consentiti gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale. L’obiettivo è quello di sempre: limitare gli spostamenti per limitare la diffusione del contagio. Rispettare le norme precauzionali e restare a casa il più possibile.

☎️✅Per info, chiarimenti o supporto è possibile chiamare il Centro operativo intercomunale di Protezione Civile al numero: 0583/805871

☎️✅ Servizio di Polizia locale 0583/820437