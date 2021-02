il rialzo termico avvenuto in questa ultima settimana, associato alla persistente umidità dell’aria e alle piogge diffuse anche alle quote più elevate, ha creato uno strato superficiale consistente di neve bagnata e pesante, con lubrificazione degli strati deboli intermedi e del terreno; tutto questo potrà provocare valanghe anche di medie e grandi dimensioni su molti pendii ripidi, sia spontanee che per deboli sovraccarichi, anche di fondo..