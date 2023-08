Dal 31 agosto al 10 settembre, torna a Montecarlo, la Festa del Vino

MONTECARLO – Con l’arrivo di settembre iniziano i preparativi a Montecarlo per la nuova edizione della festa del vino, classico appuntamento enogastronomico di fine estate

È stato presentato oggi alla stampa, presso la Biblioteca Comunale di Montecarlo, il programma completo della 55esima Festa del Vino, alla presenza del Sindaco di Montecarlo Federico Carrara, del vice sindaco e assessore alla Cultura Marzia Bassini, del Consigliere Comunale e Regionale Vittorio Fantozzi e rappresentanti delle tante associazioni che hanno collaborato alla realizzazione di questa edizione.

Anche quest’anno, dal 31 agosto al 10 settembre il tradizionale evento accenderà l’antico borgo con spettacoli, degustazione di vini e prodotti locali, spazi espositivi, mostre culturali e di pittura, stand gastronomici e numerose attività di intrattenimento per tutte le età.

In particolare, è stato annunciato da Roberto Forassiepi, rappresentante Fisar della delegazione di Montecarlo e rappresentante della Proloco di Montecarlo, il programma del Salotto del Vino e del Verde, luogo di incontro tra la cucina tradizionale innovativa e il mondo vitivinicolo montecarlese, che si terrà presso l’Istituto Pellegrini Carmignani: le serate dal 3 al 7 settembre saranno dedicate al fagiolo di Sorana, ai prodotti dell’alta Garfagnana, al pescato della nostra costa e alle farine della nostra terra. La sera dell’8 settembre sarà riservata alle rituali celebrazioni dedicate alla Madonna del Soccorso, accompagnate dalla musica della Filarmonica G. Puccini, poi il Salotto proseguirà sabato 9 e domenica 10 settembre con due appuntamenti dedicati ad altri prodotti tipici della Garfagnana. La programmazione dettagliata e le modalità di prenotazione sono disponibili attraverso i social e il sito del Comune di Montecarlo.

Per gli amanti dell’arte, da non perdere la mostra “L’Arte incontra il Vino”, allestita presso l’ex Chiesa della Misericordia, dove verranno esposte le opere degli artisti Nadia Borgerone, David Francesconi, Stefania Marchesini, Helena Michelotti, Federica Sainati, Silvia Grassi, Giorgio Carezzi, Franca Pellicciotti, Laura Franco, Maria Grazia Zari, Lisetta Bagni e del maestro Roberto Pasquinelli, curatore della mostra.

Il corteo storico, organizzato dal Gruppo Storico Montecarlese, sfilerà e proporrà giochi a tema medievale, tra cui il celebre tiro con l’arco, mentre la Filarmonica G. Puccini di Montecarlo, oltre ad intervenire all’inaugurazione ed esibirsi nel tradizionale concerto di apertura della festa, accompagnerà anche le cene a tema del Salotto, in una speciale formazione. Immancabili gli stand enogastronomici in Piazza d’Armi, gestiti dalle locali associazioni di volontariato, e la “Degustazione sotto le stelle” in Piazza Garibaldi, vere e proprie anime dell’evento, e ampio spazio dedicato ai mercatini dell’artigianato. Anche la storica Fortezza di Montecarlo sarà visitabile su prenotazione.

“Siamo felici di aver raggiunto questo importante traguardo – afferma il Sindaco Carrara – gli undici giorni che vi aspettano saranno davvero pieni di sorprese che vi invito a scoprire, e sono il frutto di una grande collaborazione che vede coinvolte in modo particolare le associazioni del territorio”. Grande soddisfazione dunque per il lavoro di squadra che ha permesso di rendere questa edizione ancora più ricca: l’appuntamento è a Montecarlo, con i calici alzati, per brindare insieme a noi!

L’evento è realizzato in collaborazione con i partner: Toscana Energia, Acque, Celtex, Agraria Checchi, Toscogas, Ascit, l’Associazione Produttori del Verde Moreno Vannucci, Gabriele Bonini – MyO+ e Cinelli Costruzioni ed è sostenuto dalle numerose associazioni e realtà che da sempre animano e valorizzano il territorio montecarlese, con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Strada del Vino e dell’Olio, Bandiera Arancione Touring Club Italiano, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.