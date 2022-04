A partire dal 30 aprile torna la manifestazione ‘Vivi Capannori’ promossa dall’amministrazione comunale per offrire l’opportunità a cittadini e turisti di scoprire le bellezze paesaggistiche, naturalistiche e architettoniche di Capannori, valorizzando il turismo di prossimità. Nei fine settimana 30 aprile-1 maggio, 7-8 maggio, 14-15 maggio 21-22 maggio, 28-29 maggio e il 19 maggio e 2 giugno sono in programma visite ed escursioni di gruppo, con servizio gratuito di guida turistica e ambientale, ad alcuni dei luoghi più significativi del territorio comunale: il Borgo di S.Gennaro con Palazzo Bove e villa Gambaro, il Borgo delle Camelie, Villa Reale, villa Mansi, villa Grabau, villa Torrigiani, le Ville di Vorno, l’Oasi del Bottaccio, il Lago della Gherardesca, l’acquedotto del Nottolini, la via Francigena, i sentieri del nord, la Badia di Cantignano e la Tenuta dello Scompiglio. I partecipanti avranno anche la possibilità di partecipare a degustazioni e aperitivi presso alcune strutture di ristorazione e bar segnalandolo al momento della prenotazione delle visite.

“Sulla scia del successo delle scorse edizioni riproponiamo questa bella iniziativa finalizzata a valorizzare le numerose e prestigiose bellezze del nostro territorio dando la possibilità a cittadini e turisti di visitare borghi, ville e luoghi naturalistici usufruendo di un servizio gratuito di guide turistiche e ambientali – spiega l’assessore al turismo, Lucia Micheli -. Una manifestazione che credo possa contribuire al sostegno del settore turistico, dopo due anni di difficoltà dovuti alla pandemia, in vista di una stagione che comunque si prospetta certamente migliore e che vede il proseguire di collaborazioni strategiche che hanno l’obiettivo di coinvolgere varie realtà del territorio per sviluppare sia il turismo di prossimità, sia i flussi turistici esterni. Invito tutti a cogliere questa opportunità per conoscere le bellezze di Capannori”.

Il programma completo dell’iniziativa:

Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio -Zona nord, ore 15: Visita al Borgo di S.Gennaro, Palazzo Bove, Villa Gambaro con guida turistica. Degustazione di prodotti tipici a Il Ristoro di Fattoria Gambaro. Informazioni e prenotazioni ‘La Giunchiglia’ tel. 0583/341612, info@lagiunchiglia.net. Zona sud, ore 15.00: Tour insolito tra le ville di Vorno (esterno) e visita della Pieve di Vorno con guida turistica.Degustazione di prodotti tipici al ristorante-pizzeria ‘Il Bimbotto’. Informazioni e prenotazioni Lucca Info & Guide 345 0224989, luccaguide@gmail.com.

Sabato 7 e domenica 8 maggio – Zona nord ore 15: Visita al parco di Villa Reale con guida turistica 7 euro (entrata obbligatoria) Cocktail Royal Elisa al Cafè Villa Reale (5 euro). Informazioni e prenotazioni Lucca Info & Guide, tel. 345 0224989, luccaguide@gmail.com. Zona sud ore 15.00: Visita all’Oasi del Bottaccio con guida ambientale. Degustazione di prodotti tipici al ristorante ‘La Cicala e la Formica’. Informazioni e prenotazioni Officina Natura tel. 338 790 1829, officinanatura @gmail.com.

Sabato 14 e domenica 15 maggio – Zona nord, ore 15.00: Escursione tra i sentieri del nord con guida ambientale.Visita della Cantina della Fattoria di Fubbiano e degustazione prodotti locali. Informazioni e prenotazioni Officina Natura tel. 338 790 1829, officinanatura@gmail.com. Zona sud, ore 15.00: Visita all’acquedotto del Nottolini e alle Parole D’Oro e visita all’azienda agricola Bio Pierotti con guida turistica. Degustazione di prodotti tipici al Bar Corte Caffè. Informazioni e prenotazioni Turislucca, tel 348 3828294, turislucca@turislucca.com.

Giovedì 19 maggio – Zona centro, ore 15.00: Escursione sulla Via Francigena storica di Capannori, visita al Labirinto del Pellegrino e della mostra temporanea al Museo Athena con guida ambientale e praticabile con Joelette. Degustazione di prodotti tipici all’Ostello La Salana. Informazioni e prenotazioni G.R. Toscana Outdoor tel 371 5821381, g.r.toscanaoutdoor@gmail.com. Per la Joelette associazione Sentieri di Felicità tel. 339 4830840.

Sabato 21 e domenica 22 maggio – Zona nord, ore 15.00: Visita al parco e all’interno di Villa Mansi con guida turistica 5 euro (entrata obbligatoria). Degustazione di prodotti locali all’Agriturismo ‘La Chiusa di Nanni’. Informazioni e prenotazioni Turislucca, tel 348 3828294, turislucca@turislucca.com. Zona sud ore 15.00: Visita al Borgo delle Camelie con guida ambientale. Degustazione di prodotti locali biologici all’Agriturismo ‘Alle Camelie”: Informazioni e prenotazioni G.R. Toscana Outdoor tel 371 5821381, g.r.toscanaoutdoor@gmail.com.

Sabato 28 e domenica 29 maggio – Zona nord, ore 10.00: Visita al parco di Villa Grabau con guida turistica 5 euro (entrata obbligatoria). Degustazione di prodotti tipici al Ristorante ‘La Fraga’. Informazioni e prenotazioni Turislucca, tel 348 3828294, turislucca@turislucca.com. Zona sud, ore 15.00: Visita alla Badia di Cantignano, (ingresso gratuito) Tenuta dello Scompiglio con guida turistica 3 euro (entrata obbligatoria). Degustazione di prodotti locali a ‘La Cantina dello Scompiglio’. Domenica 29 maggio praticabile in Joelette. Informazioni e prenotazioni: 28 maggio Turislucca, tel 348 3828294, turislucca@turislucca.com; 29 maggio Lucca Info & Guide 345 0224989, luccaguide@gmail.com. Per Joelette associazione Aeliante 329 4931989.

Giovedì 2 giugno: Zona nord ore 10.00 e ore 15.00: Visita al parco di Villa Torrigiani con guida turistica (entrata obbligatoria) 10 euro per i non residenti a Capannori e 8 euro per i residenti.Visita di Villa Maionchi, della cantina e degustazione di prodoti locali alla Fattoria Maionchi. Informazioni e prenotazioni ‘La Giunchiglia’ tel. 0583/341612 info@lagiunchiglia.net. Zona sud ore 10.00 e ore 15.00: Visita al Lago della Gherardesca con guida ambientale. Degustazione di prodotti tipici a ‘Il Giardinetto’. Informazioni e prenotazioni Officina Natura 333 5399917 offficinanatura@gmail.com.

La visita alle ville prevede il costo del solo biglietto di ingresso. Le degustazioni (facoltative) hanno il costo di 10 euro. La prenotazione alle visite è obbligatoria ai contatti indicati per ogni evento. Per informazioni: Ufficio Promozione del Territorio Comune di Capannori -tel. 0583 428588; promozione.territorio@comune.capannori.lu.it