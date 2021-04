«La decisione di oggi anticipa al 26 di questo mese l’introduzione della zona gialla, ma introduce un cambiamento rispetto al passato. Si dà la precedenza alle attività all’aperto e alle scuole», ha dichiarato il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa. «Con la decisione di oggi – ha aggiunto il premier – il governo ha preso un rischio ragionato e fondato sui dati che sono in miglioramento, ma non in modo drammatico. Questo rischio che incontra le aspettative dei cittadini si fonda su una premessa: quei provvedimenti – dalle mascherine al distanziamento – che governano il comportamento nelle attività riaperte vanno osservati scrupolosamente». Se infatti i comportamenti saranno osservati e la campagna vaccinale continuerà ad accelerare «non ho dubbi che la possibilità che si torni indietro è molto bassa». Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha inoltre annunciato che dal primo giugno riapriranno le palestre, mentre dal primo di luglio via libera agli eventi fieristici.