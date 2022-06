Dal 24 giugno la quinta edizione della manifestazione ‘L’altro scrigno di Pandora’

Torna con un calendario particolarmente ricco di eventi la manifestazione ‘L’altro scrigno di Pandora’, giunta alla quinta edizione, promossa dalla Filarmonica ‘Giacomo Puccini’ di Segromigno in Monte con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Centro Commerciale Naturale “Indiana e dintorni” e dell’Associazione ‘Per San Pietro’.

Non solo il parco pubblico ‘Pandora’ di Segromigno in Monte, ma anche altri luoghi significativi del territorio a partire dal 24 giugno e fino al 31 luglio saranno teatro di eventi musicali con bande, gruppi jazz, blues e funky, rappresentazioni teatrali e serate dedicate alle fiabe.

La rassegna inizierà venerdì’ 24 giugno alle ore 21.15 con ‘La banda nelle corti’ in programma in corte Lencioni a San Colombano.Una serata di musica con la Filarmonica ‘G.Pucccini’ di Segromigno in Monte realizzata in collaborazione con l’associazione San Colombano.

‘Questa bella manifestazione culturale sta crescendo valorizzando non solo il parco Pandora, ma anche altri luoghi significativi del nostro territorio – afferma l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti -. Quest’anno il programma della rassegna è particolarmente ricco, proponendo nell’arco di oltre un mese, tanti appuntamenti musicali di vario genere e iniziative rivolte anche ai più piccoli. Occasioni di cultura e intrattenimento certamente da non perdere. Ringrazio tutti coloro che con impegno e passione anche quest’anno hanno permesso la realizzazione di questa bella iniziativa”

“Per noi della Filarmonica di Segromigno la rassegna di Pandora è diventata una parte fondamentale della nostra programmazione annuale – spiega Andrea Petretti, presidente della Filarmonica ‘G.Puccini’ di Segromigno in Monte-. Ogni anno bastano veramente pochi giorni per individuare, fra le tante opportunità, le associazioni con cui collaborare e le splendide location del nostro paese (e non solo). Un grazie particolare lo voglio esprimere per l’associazione per San Pietro ed il CCN Indiana e dintorni che ci danno una grossa mano nell’ organizzazione ed un grande plauso va all’amministrazione comunale che collabora a queste iniziative che valorizzano le nostre frazioni e le nostre associazioni”.

Il programma completo della manifestazione:

venerdì’ 24 giugno ‘La banda nelle corti’ – Corte Lencioni , San Colombano:una serata di musica con la Filarmonica ‘G.Pucccini’ di Segromigno in Monte realizzata in collaborazione con l’associazione San Colombano; sabato 16 luglio ‘Canzoni in piazza!’- Piazzale della Pieve di S.Lorenzo, Segromigno in Monte: concerto della Filarmonica ‘G.Puccini’ di Segromigno in Monte-Soprano Mirella di Vita, tenore Enrico Nenci, Maestro Carlo Bardi; domenica 17 luglio ‘Le fiabe sul piazzale’-Piazzale della chiesa di San Pietro a Marcigliano: riscoperta delle vecchie favole per bambini e non, in collaborazione con l’associazione Per San Pietro; sabato 23 luglio ‘Che spettacolo di banda!– Piazza Lazzareschi, Segromigno in Monte: spettacolo di musica e majorettes con la Banda spettacolo ‘La Campagnola’ di Marlia; domenica 24 luglio ‘Metti una sera…la banda a Pandora’– Parco Pandora, Segromigno in Monte:concerto della Filarmonica ‘G.Puccini’ di Segromigno in Monte; venerdì 29 luglio ‘L’importanza d’esse sonati’-Parco Pandora, Segromigno in Monte: commedia originale scritta e interpretata da ‘La Compagnia de Sonati’, sabato 30 luglio ‘Cartoline e polaroid’ – Parco Pandora, Segromigno in Monte: concerto del gruppo musicale ‘Baldacci’; domenica 31 luglio ‘One-two-three (Make it funky) parco Pandora, Segromigno in Monte: viaggio fra la musica jazz, blues e funky con la ‘O.S.Jazz Band’ diretta dal Maestro Roberto Lucarini.

Tutti gli eventi iniziano alle ore 21.15. Ingresso libero.