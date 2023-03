Dal 24 al 26 marzo torna il Weekend del flauto alla Scuola di Musica Sinfonia.

Dal 24 al 26 marzo torna il Weekend del flauto alla Scuola di Musica Sinfonia. Quest’anno sarà presente anche il maestro Gallois

L’evento è patrocinato dal Comune di Lucca. L’assessore Pisano: “iniziative culturali di livello utili ai giovani per apprendere passione e disciplina”.

Si avvicina la decima edizione del Weekend del Flauto, l’appuntamento di riferimento per gli appassionati del flauto traverso, che si terrà dal 24 al 26 marzo presso la Scuola di Musica Sinfonia di Lucca. La manifestazione, sotto la direzione artistica del maestro Walter Menichini, è diventata un evento di rilevanza internazionale nel panorama flautistico e prevede anche il patrocinio del Comune di Lucca.

“L’amministrazione comunale – spiega infatti l’assessore alla cultura Mia Pisano – intende sostenere iniziative culturali di livello, che nello specifico consentono a molti giovani di cimentarsi nello studio di uno strumento musicale, con tutta la passione e la disciplina necessarie per poter affrontare questo impegnativo percorso”.

“Il lavoro che in questi anni stiamo facendo per il nostro territorio – aggiunge Massimo Salotti, direttore della Scuola Sinfonia – passa da quello didattico per i tanti allievi della nostra scuola, a quello puramente culturale, offrendo alla città di Lucca la possibilità di incontrare, conoscere ed apprezzare, maestri leggendari come Gallois quest’anno, e prima di lui Roberto Prosseda, la leggendaria figura di Bruno Monsaingeon, il celebre flautista Andrea Oliva, solo per fare alcuni nomi. Riteniamo, infatti, che il confronto, il dialogo e l’esperienza al fianco di questi monumenti dell’arte rappresenti l’humus più prezioso per i giovani musicisti e per la creazione del pubblico di domani”.

Durante il weekend, i partecipanti avranno l’opportunità di essere seguiti in lezioni individuali e di gruppo da docenti di SMIM, Licei Musicali, Insegnanti di Conservatorio e da esperti nella didattica flautistica. Ma quest’anno ci sarà anche una novità importante: sarà infatti presente il grande maestro francese Patrick Gallois, che terrà una Masterclass imperdibile per tutti i partecipanti. L’evento prevede inoltre venerdì 24 marzo presso l’auditorium della Scuola Sinfonia alle 18.00 il seminario sulla Postura e Respirazione tenuto dal maestro Stefano Agostini, seguito alle ore 21.00 dalla serata in memoria del maestro Mario Fidel, alla quale parteciperanno alcuni dei suoi ex allievi. Sabato 25 marzo, invece, avrà luogo il concerto dei docenti presso la chiesa Santa Marica Nera a Lucca alle ore 21.00.

La manifestazione si concluderà con il tradizionale concerto che si svolgerà nella chiesa Santa Maria Nera domenica 26 marzo alle ore 17:00 e avrà come protagonisti gli allievi della Masterclass del maestro Gallois, tutti gli allievi del Festival, i docenti e l’orchestra di flauti creata per l’occasione.

Per tutte le informazioni è possibile contattare la Scuola Musicale Sinfionia di via Nazario Sauro; per telefono allo 0583/312052, oppure alla email info@scuolasinfonia.it

