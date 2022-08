Dal 24 agosto via alle domande per il “Pacchetto Scuola”

Approvato dal Comune di Pietrasanta lo schema del bando regionale per l’erogazione del “Pacchetto Scuola 2022-23”, il contributo economico individuale destinato a sostenere negli studi le ragazze e i ragazzi iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado e appartenenti a famiglie in difficoltà.

Le domande saranno aperte da mercoledì 24 agosto, fino al 21 settembre e potranno essere presentate solo online sul portale SOSI@Home, accessibile con Spid dal sito del Comune.

“Garantire il diritto allo studio è fondamentale per lo sviluppo di ogni persona – sottolinea l’assessore alla pubblica istruzione, Francesca Bresciani – nel 2021 i beneficiari del ‘Pacchetto Scuola’, a Pietrasanta, sono stati il 40% in più dell’anno precedente ed è preoccupante, perché segno tangibile delle difficoltà che continuano ad attraversare le nostre famiglie e che si riversano, purtroppo, anche su quanto siamo abituati a considerare intoccabile, un fatto acquisito, come l’apprendimento scolastico”.

Il contributo massimo erogabile è 300 euro a studentessa o studente. Fra i requisiti richiesti, Isee del nucleo familiare non superiore a 15.748,78 euro, residenza in Toscana ed età del beneficiario non superiore a 20 anni. La graduatoria degli ammessi al contributo sarà approvata entro il 15 novembre 2022, come previsto dagli indirizzi regionali.

Tutte le specifiche per la presentazione della domanda e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune.