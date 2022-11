Dal 2023 via ai lavori sulla linea elettrica della collina

Dal 2023 via ai lavori sulla linea elettrica della collina

Giovedì 15 dicembre la firma per l’affidamento dei servizi di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici, slittata di qualche giorno su richiesta del concessionario (la RTI Enel Sole/Gaina Ivano); nel 2023 via ai lavori di ricostruzione e potenziamento della linea elettrica sulla parte collinare e montana di Pietrasanta, concordati con Enel Distribuzione. Sarà una ristrutturazione profonda, quella che interesserà nei prossimi mesi tutto il territorio cittadino, “frutto di una concertazione lunga ma estremamente meticolosa con la società del servizio elettrico – sottolinea il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – che ci permetterà sia di risolvere criticità annose, come i continui blackout a Strettoia, sia di gestire con maggiore efficienza l’intero sistema di illuminazione del territorio, sul fronte del risparmio e della sicurezza stradale”.

L’intervento di riqualificazione energetica, affidato dal Comune in project financing (per un valore complessivo superiore a 15 milioni e mezzo, Iva esclusa) porterà alla sostituzione delle plafoniere e delle lampade, anche semaforiche, con elementi moderni a tecnologia Led e all’installazione di nuovi punti luce, dove mancanti, a partire dalle zone più critiche.

Parallelamente, con un separato fronte di investimento, Enel Distribuzione lavorerà alla ricostruzione della linea elettrica sulla porzione collinare e montana di Pietrasanta: “Non solo nuovi cavi, ma interrati – prosegue Giovannetti, dopo essersi confrontato con i tecnici della società – per sostituire quelli aerei che, oggi, sono responsabili dei frequenti blackout all’abitato di Strettoia a causa dell’esposizione agli agenti atmosferici e al contatto con animali e piante”.

Un’operazione da diversi milioni di euro che partirà con il nuovo anno e che, come hanno spiegato i tecnici Enel, ha richiesto tempi autorizzativi particolarmente lunghi “ma i cui benefici – conclude il sindaco – si dovrebbero già sentire prima del completamento dell’intervento stesso, previsto fra il 2023 e il 2024”. Lavori di interramento della linea, ha rassicurato Enel Distribuzione, interesseranno anche altre zone del territorio collinare di Pietrasanta per un progetto di rinnovo ed efficientamento complessivo della rete elettrica comunale.