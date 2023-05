Dal 15 maggio il Consultorio della Piana di Lucca sarà aperto ogni pomeriggio

Lucca, 10 maggio 2023 – A partire da lunedì 15 maggio il Consultorio della Piana di Lucca sarà aperto sempre di pomeriggio.

“Finalmente – evidenzia la direttrice della Zona Distretto della Piana di Lucca Eluisa Lo Presti – siamo riuscite a garantire un nuovo pomeriggio per i giovani della Piana di Lucca. In questi ultimi anni i Consultori giovani sono cresciuti e si sono diffusi in tutto l’ambito territoriale. Si tratta di punti di riferimento importanti per la salute dei giovani e quindi di tutta la comunità. Stiamo cercando di rispondere in modo sempre più appropriato alle esigenze dei giovani, cercando di intercettare quello che potrebbe diventare sofferenza, attraverso reti tra i servizi e tra i servizi e le comunità.

Il Consultorio giovani ha procedure condivise con chi si occupa della Prevenzione, ovvero le strutture di Educazione e promozione della salute, quindi collabora ai programmi di educazione alla salute nelle Scuole secondarie e negli Istituti superiori, ma anche con i servizi della Salute mentale infanzia adolescenza, laddove ci sia necessità di un trattamento specialistico e più intenso.

Abbiamo inoltre sviluppato sinergie operative con gli enti locali e il terzo settore, attraverso la partecipazione alle progettualità locali volte al benessere dei giovani. Un servizio fondamentale come il Consultorio giovani rappresenta una scommessa sul futuro della salute di tutta la comunità”.

“Al Consultorio – aggiunge la responsabile dell’unità funzionale Consultoriale Patrizia Fistesmaire – tutte le visite e i colloqui sono gratuiti, così come la contraccezione.

Si accede in modo diretto, senza prenotazione e senza l’autorizzazione o la presenza di un genitore. Questo permette ai giovani di usufruire del servizio da soli, liberamente, sviluppando un atteggiamento di autodeterminazione e di protezione consapevole.

Possono accedere sia le ragazze che i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 24 anni. All’interno dei Consultori sono presenti diverse figure professionali che rispondono ai diversi bisogni di salute: l’ostetrica, la ginecologa, la psicologa e l’assistente sociale.

Questi sono gli orari: a Lucca, nella Cittadella della Salute, Padiglione B, secondo Piano: il lunedì dalle 14 alle 17, il martedì dalle 13.30 alle 17, il mercoledì e il venerdì 13.30 alle 17.30. Al Turchetto, nel distretto socio-sanitario il venerdì dalle 14 alle 17. A Capannori, nel distretto socio-sanitario, il giovedì dalle 14 alle 17.

Il Consultorio giovani è uno spazio sia d’intervento, poiché si effettua la contraccezione, sia d’ascolto, per ogni problematica. Il personale è composto da operatrici formate e attente alla privacy e al benessere generale della persona. Si possono portare tematiche legate alle trasformazioni fisiche, psicologiche, sociali, alla vita sessuale, affettiva, sentimentale, alle relazioni con i pari, alla riflessione su ogni aspetto della propria vita. In questa struttura le ragazze e i ragazzi possono ricevere consulenze tempestive e competenti, oltre che orientamento ai molti servizi presenti per i giovani”.

In allegato alcune foto della dottoressa Lo Presti, della dottoressa Fistesmaire, degli altri operatori e della struttura