Dal 12 maggio l’undicesima edizione di Dance Meeting

La città di Lucca si prepara ad accogliere dal 12 al 21 maggio 2023 l’undicesima edizione di “Dance Meeting”, un evento unico nel suo genere, l’occasione per incontrare e vivere la danza in tutte le sue forme.

La manifestazione si aprirà venerdì 12 maggio alle ore 17,00 con un flash mob ispirato a Giacomo Puccini in Piazza San Michele, per proseguire più tardi alle ore 21,00, sul palcoscenico del Teatro del Giglio, con lo spettacolo “Il Lago dei Cigni, ovvero il Canto”, che vedrà impegnata l’Orchestra del Conservatorio “L. Boccherini” diretta da GianPaolo Mazzoli e la Compagnia Balletto di Roma, coreografia di Fabrizio Monteverde. Tra gli interpreti sono particolarmente attese Carola Puddu che interpreterà il ruolo del Cigno Nero e Roberta De Simone nel Cigno Bianco.

Il “Dance Meeting” come ogni anno coinvolgerà ballerini e semplici amatori provenienti da tutta Italia e dall’estero, in rappresentanza delle migliori accademie e scuole di danza. Sarà possibile partecipare a concorsi, rassegne e lezioni di danza classica e contemporanea tra il Teatro del Giglio, San Romano e Villa Bottini.

Sono oltre 50 gli spettacoli e le performance in programma durante i 10 giorni dell’evento. il Teatro del Giglio e San Romano saranno il fulcro delle attività di spettacolo, ma come ormai consuetudine la danza e la musica saranno protagoniste nelle più belle piazze della città e sopra sotto le mura urbane. Musica e danza dal vivo a cura dei musicisti del conservatorio musicale Luigi Boccherini, i danzatori del Codarts di Rotterdam e del Dance Intensive Programme.

Domenica 14 maggio alle ore 21 al Teatro del Giglio è in programma una serata di Gala con danzatori provenienti dalle grandi scuole europee e i vincitori dei vari concorsi. La serata si aprirà con un defilée di 36 bambine delle scuole di danza lucchesi che renderanno omaggio ad Alessandra Ferri, collegata in video dal Royal Opera House di Londra.

Giovedì 18 maggio, nel sotterraneo del baluardo San Regolo, alle ore 18 ci sarà uno spettacolo di musica e danza con musiche che spaziano da Boccherini a Piazzolla. L’Evento è su invito.

Tra le iniziative collaterali segnaliamo, venerdì 12 maggio alle ore 18 presso l’Agorà, la presentazione del libro i “Sessanta anni del balletto di Roma”, scritto e presentato dalla giornalista Carmela Piccione e le master class a Villa Bottini con i direttori dei centri di formazione europei presenti in quei giorni come giurati dei vari concorsi.

Continua inoltre la collaborazione con la Confcommercio, che coordinerà i negozi convenzionati per rendere più accogliente la città di Lucca per i partecipanti. I negozi con l’adesivo del Dance Meeting in vetrina faranno uno sconto sugli acquisti.

Il giorno 21 la manifestazione si concluderà con un altro momento molto atteso, due master class proposte dalla Prima Ballerina del teatro alla Scala di Milano, Virna Toppi, molto conosciuta nell’ambiente tersicoreo per essere apparsa più volte in televisione come partner di Roberto Bolle.

Dance Meeting è inserito nel calendario di “Vivi Lucca” 2023 . La manifestazione beneficia del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

