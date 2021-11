Dal 10 novembre 2021 torna l’anagrafe senza appuntamento a Pescia

Guidi e Gliori “Invitiamo i cittadini a provare il servizio Municipio Virtuale per ottenere digitalmente certificati e altri documenti”

Dopo un lungo periodo di accesso limitato e condizionato dalle rigide normative sanitarie, dal 10 novembre il servizio anagrafe del comune di Pescia riapre al pubblico, senza bisogno di appuntamento, come è accaduto nell’ultimo periodo.

Gli orari di apertura dell’ufficio servizi demografici del comune di Pescia saranno, dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 12,30, mentre il martedì e il giovedì si aggiunge la fascia dalle 15 alle 17,30.

Per il rilascio delle carte d’identità elettroniche l’anagrafe è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 12, il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.

“Si tratta di un importante ritorno alla normalità di un servizio, quello dell’anagrafe, certamente importante per i cittadini- dicono il sindaco facente funzione Guja Guidi e l’assessore all’innovazione tecnologica del comune di Pescia Annalena Gliori- ma invitiamo tutti a cogliere la grande opportunità di risparmio di tempo e anche di denaro che offre il cosiddetto “Municipio Virtuale”, servizio che abbiamo attivato fino dallo scorso luglio e che permette di ottenere documenti e certificati in via telematica e senza necessità di spostarsi. Si tratta di un modo molto semplice per avere con pochi click tutto quanto si ha bisogno a livello di documentazione dal comune, che comunque rimane a disposizione per eventuali difficoltà o problematiche, che però sembrano veramente minime. Abbiamo realizzato un video tutorial che a breve sarà messo a disposizione di tutti sulle nostre piattaforme istituzionali e social”.