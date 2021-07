Dacci oggi il nostro pane quotidiano: il pane del sabato.

Fare il pane era considerato un rito che tutte le settimane si compiva di sabato, mai di venerdì, perchè secondo antiche tradizioni poteva non lievitare ed ” uscire morto”, ciòè non bello gonfio con la crosta croccante come doveva essere.

Il forno a legna dell’antica casa colonica rappresentava lo strumento indispensabile per la sussistenza stessa della famiglia: era simbolo dell’ancestrale autosufficienza contadina e centro di gravità dei ceti meno abbienti.

Fare il pane era un lavoro che impegnava dalla sera prima fino al mattino all’alba, quando si scaldava il forno e finalmente si mettevano a cuocere i pani.

Per tutta la buona stagione si aumentava la quantità di pane prodotta, perchè si cominciava a mangiare di più e più spesso, per sostenersi nelle fatiche del lavoro di campagna