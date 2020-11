Da Villa Bertelli alle carceri italiane.

La fotografa fortemarmina Barbara Cardini firma il calendario 2021della polizia Penitenziaria

Forte dei Marmi sale ancora alla ribalta nazionale grazie alla fotografa Barbara Cardini, che ha firmato il calendario 2021 della polizia Penitenziaria, prima donna a svolgere questo laborioso incarico. Da Villa Bertelli alle carceri, Cardini da tempo gira in lungo e largo per l’Italia, dando sfogo alla sua vivace creatività, soprattutto nei penitenziari maschili, dove ha fissato con un click la cruda realtà della reclusione. Dopo le foto agli artisti dei tanti eventi, promossi da Villa Bertelli a Forte dei Marmi in questa nuova avventura ha avuto un partner d’eccezione: Andrea Bocelli, insieme a lei nello scatto al Teatro Romano di Volterra, con il personale del carcere di Sollicciano e San Gimignano. Nel calendario, infatti, ci sono le foto degli Istituti penitenziari della Toscana, come Massa, Sollicciano a Firenze e Gorgona. Un viaggio in queste difficili realtà del Paese, dove sono numerose le donne e gli uomini che ci lavorano e che sono stati immortalati negli impegni del quotidiano. Tanti volti per tante storie, che si intrecciano in queste immagini di emozionante impatto visivo. Auguri a Barbara per questo nuovo e avvincente percorso.