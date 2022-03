DA VENERDI’ 1° APRILE TORNA LIBERO L’ACCESSO ALLA SEDE COMUNALE E NON E’ PIU’ NECESSARIO L’APPUNTAMENTO PER I SERVIZI URP

Da venerdì 1° aprile, in seguito alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria fissata a domani, 31 marzo, torna libero l’accesso dei cittadini alla sede comunale, senza più quindi la necessità di esibire il Green Pass. Inoltre, torna senza appuntamento l’accesso ai servizi Urp eccetto che nella giornata del giovedì (mattina e pomeriggio) per andare incontro alle esigenze di chi preferisce prenotare un appuntamento. L’Urp è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13 e il martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17. Restano invece su appuntamento i servizi demografici e di stato civile presso la sede comunale centrale di piazza Aldo Moro (per appuntamenti inviare mail agli indirizzi anagrafe@comune.capannori.lu. it e stato.civile@comune.capannori. lu.it) e agli sportelli al cittadino zona nord di Marlia e zona sud di San Leonardo in Treponzio (gli appuntamenti si possono prenotare on line dalla home del sito internet del Comune oppure telefonando al numero 0583 428760 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Questa stessa modalità vale anche per gli appuntamenti del giovedì all’Urp).