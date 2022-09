Da tutta Italia per la “Francigena Tuscany Marathon”

Da tutta Italia per la “Francigena Tuscany Marathon”

Saranno più di 1700 (ma le iscrizioni sono ancora aperte) provenienti da tutta Italia, gli appassionati che domenica 2 ottobre, alle 7, si raccoglieranno in piazza Duomo a Pietrasanta per il pronti-via della VI° “Francigena Tuscany Marathon”, la camminata non competitiva che ripercorre l’antico itinerario di Sigerico, nel tratto fra Pietrasanta e Lucca.

La maratona è organizzata dall’associazione Amici della Via Francigena Pietrasanta con il patrocinio dei Comuni di Pietrasanta, Camaiore, Massarosa e Lucca e la collaborazione di tante associazioni: la Misericordia di Lucca, Lucca Ospitale, Uoei Pietraanta, il Gruppo Per Servire, l’Avis, il Comitato di Valpromaro, Insieme Si Può, gli Amici della Montagna di Camaiore e la Parrocchia di San Macario. Prevede un percorso fra sentieri sterrati e vie asfaltate che toccherà alcuni dei borghi più belli della Versilia e della Lucchesia, per una camminata, a tratti impegnativa, all’insegna di arte, storia, natura e paesaggi da cartolina.

“E’ un appuntamento ormai consolidato, per la nostra comunità – ha sottolineato l’assessore ad associazionismo e tradizioni popolari di Pietrasanta, Andrea Cosci – un momento che unisce il territorio versiliese e non solo nella solidarietà e nel benessere che porta il fare attività motoria, senza dimenticare l’impatto positivo che produce sulle attività economiche e sul turismo. Per questo, come amministrazione, abbiamo già confermato anche per il 2023, agli Amici della Francigena, il riconoscimento di associazione rappresentativa di Pietrasanta, in virtù dell’impegno costante volto alla cura e alla promozione del nostro territorio”.

Lazio, Piemonte e Lombardia, oltre che la Toscana, sono le regioni con il maggior numero di rappresentanti alla partenza, con un gruppo di circa 50 persone che salirà anche dalla provincia di Caserta. Tantissime le richieste, come conferma il presidente degli Amici della Francigena Pietrasanta, Adriano Bigongiari, che hanno costretto gli organizzatori a posticipare al 25 settembre la chiusura delle iscrizioni. Ma l’edizione 2022 avrà anche una dedica speciale: “Al nostro Gianni – ha confermato, visibilmente commosso, Bigongiari – il nostro numero 1 che ci ha lasciato un anno fa. Il suo pettorale lo faremo volare alto, prima della partenza da piazza Duomo e tutto il ricavato della manifestazione, tolte le spese, lo devolveremo all’associazione ‘Un cuore, un mondo’ di Massa, che offre supporto alle famiglie di bambini cardiopatici e di cui Gianni era parte attiva”.

L’iniziativa prevede infatti una quota di iscrizione che include la consegna di un kit di accoglienza composto da maglietta, accesso ai sei punti di ristoro predisposti lungo il percorso, la navetta per il ritorno, un porta cellulare impermeabile e il passaporto da timbrare, che racconta la via Francigena sul territorio versiliese.

Confermato il tragitto della competizione, che seguirà al 90% il cammino disegnato dal MiBACT con alcune varianti dovute a ragioni di sicurezza, evitando tratti stradali ad alta percorrenza. Quattro i percorsi differenti da scegliere, a seconda delle proprie capacità e preparazione: 10 chilometri da San Macario a Lucca, 11 da Pietrasanta a Camaiore, 22 da Pietrasanta a Valpromaro o l’intero tratto di 42 chilometri dalla “Piccola Atene” della Versilia fino a Lucca. Tutte le informazioni su https://www. francigenatuscanymarathon.com