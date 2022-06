Da sabato 18 a martedi 21 tre appuntamenti escursionistici con il Gr Toscana Outdoor

Il G.R. Toscana Outdoor Guide Ambientali Escursionistiche (escursionismo, nordic walking, mountain

bike, outdoor training, sentieristica) informa che il programma delle “Escursioni del Sabato” continuerà

regolarmente anche nella stagione estiva con orario: 9-12 e 17-20.

Ricorda inoltre che il numero massimo

di partecipanti è di 20 persone, mentre il numero minimo è 5 e raccomanda sempre di inviare la conferma

di partecipazione entro il giovedì sera antecedente l’escursione, salvo diverse indicazioni. Ben tre i

prossimi appuntamenti di fine ed inizio settimana sui sentieri: per le “Escursioni del Sabato” un giro nel

Comune di Bagni di Lucca con bei panorami ed alberi grondanti di dolci frutti. Domenica invece

escursione su una delle vette più alte dell’Appennino Tosco Emiliano e, per il solstizio d’estate, lunedì e

martedì, un vero classico,

che un appassionato deve vivere almeno una volta nella vita: l’Alba in Pania.

Si inizia sabato 18 giugno per le “Escursioni del Sabato” si visita Bagni di Lucca, percorrendo l’anello di

Granaiola con gli orari: 9-12 e 17-20. <<Dopo la Via delle Acque, – spiega la guida ambientale Guido

Sesti – affronteremo un altro percorso recuperato dagli amici del Gruppo Pegaso nel Comune di Bagni di

Lucca. Si tratta di vecchie mulattiere che collegavano il fondo valle del torrente Lima con i paesi posti in

cima alle colline, in particolare con il paese di Granaiola che, come suggerisce il nome, si trovata in una

zona ampiamente coltivata a cereali. Il nostro itinerario,ad anello, collega Fornoli con Granaiola e Ponte a

Serraglio (con la sua passerella pedonale). Lungo il percorso troveremo il Ponte delle Catene progettato

dal Nottolini ed altre dolci sorprese>>. Sviluppo percorso circa 7 Km., dislivello complessivo 350 metri,

difficoltà E (Escursionistica). Costo: 10 euro che comprende servizio di Guida Ambientale e copertura

assicurativa. Per i dettagli delle ore 9 e delle ore 17: g.r.toscanaoutdoor@gmail.com.

Il giorno successivo (domenica 19 giugno) appuntamento con le Alpi Apuane in un’escursione al Monte

Rondinaio (1964 m.) dalle ore 8:30 alle 18. Fantastica vetta appenninica che, dai suoi quasi 2000 metri,

divide la Toscana dall’Emilia Romagna. Il percorso è impegnativo ed in parte leggermente esposto, ma di

grande soddisfazione. In ogni caso non sono previsti passaggi di difficoltà alpinistica, ma per sicurezza, è

raccomandata la partecipazione a chi è dotato di passo sicuro, buon allenamento ed assenza di vertigini. Il

giro partirà dai verdi boschi dell’alta Val Fegana, toccando il rifugio Casentini (pausa caffè) ed arrivando a

Foce a Giovo, il più alto passo dell’Appennino Tosco Emiliano raggiunto da una strada anche se

sterrata.Inutile dire che il panorama, dalla vetta, è davvero superbo: da un lato la Garfagnana contornata

dal profilo delle Alpi Apuane, dall’altra l’Emilia con la Valle delle Tagliole caratterizzata dai piccoli

laghetti di origine glaciale. Il percorso sarà ad anello a partire dalla foce, la discesa invece toccherà

nuovamente il rifugio Casentini, dove ci sarà la possibilità di rinfrescarsi a fine escursione con una buona

birra! Sviluppo: 10 Km ca., con dislivello complessivo 800 metri, difficoltà EE (Escursionisti Esperti).

Costo: 20 euro che comprende servizio di Guida Ambientale e copertura assicurativa. Numero massimo

di partecipanti: 12 persone.

Per avere i dettagli scrivere a: g.r.toscanaoutdoor@gmail.com.

Infine lunedì 20 e martedì 21 giugno per il solstizio d’estate l’attesa dell’alba in Pania. La Regina delle

Apuane. La magia del bivacco sotto il cielo stellato. La Regina delle Apuane, per l’appuntamento più

entusiasmante dell’anno, l’arrivo della stagione estiva, dell’estate! Il programma prevede la partenza da

Passo Croce, alle pendici del M. Corchia e, attraversando le belle faggete del Retrocorchia, si arriva alla

Foce di Mosceta (possibilità di pranzo al Rifugio Del Freo). Nel pomeriggio ripartenza alla volta della

Foce di Valli, tramite un emozionante sentiero che aggira (con alcuni passaggi tecnici) i canaloni sud-

occidentali della Pania. Dalla foce, poi, si arriva dopo la dura salita per prati fino al magnifico e

panoramico Passo degli Uomini della Neve, dove un tempo non troppo lontano, questi “Uomini della

Neve”, salivano da Cardoso per caricare la neve per poi rifornire di ghiaccio la Versilia. Con un altro

passaggio da escursionisti esperti, si incontra il Vallone dell’Inferno dove verrà effettuata la risalita finale

alla vetta della Pania della Croce, in tempo per ammirare il tramonto con il sole che si “tuffa” nel mar

Ligure. Sistemazione del bivacco e pernotto in vetta. La mattina si potrà ammirare la magia dell’alba dalla

vetta della montagna più significativa delle Apuane per poi iniziare la discesa che avverrà lungo il più

classico sentiero che riporta alla Foce di Mosceta. Conclusione del giro passando dall’alpeggio del

Puntato e risalendo a Fociomboli con bella vista dei Torrioni del Corchia. Questi i dettagli: 1° giorno:

sviluppo: 9 Km circa, dislivello + 1100 – 450 metri, difficoltà EE (Escursionisti Esperti). 2° giorno:

sviluppo: 8 Km circa, dislivello + 300 – 950 metri, difficoltà E (Escursionistica). Costo: 30 euro che

comprende servizio di Guida Ambientale per i due giorni e copertura assicurativa.

Per avere i dettagli scrivere a: g.r.toscanaoutdoor@gmail.com.