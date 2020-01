Da quest’anno il CarnevalMarlia torna al gran completo.

Da quest’anno il CarnevalMarlia torna al gran completo.

Per l’edizione 2020 è infatti stato recuperato anche l’ultimo dei carri allegorici che aveva subito danni nell’incendio del 2018, quello del rione Santa Caterina. Saranno quindi sei i “giganti di cartapesta” che per cinque domeniche, dal 2 febbraio al 1° marzo dalle ore 14.30, riempiranno di allegria, colori e musica piazza del Mercato e una parte di via Paolinelli a Marlia. Sono attesi migliaia di bambini.

L’ingresso alla manifestazione, promossa dal Comitato CarnevalMarlia e dal Comune di Capannori in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, sarà ancora gratuito grazie al sostegno economico da parte di tutti i soggetti promotori.

Programma completo

• Domenica 2 febbraio – 1° corso mascherato, con sfilata dei carri allegorici, delle mascherate.

• Presenta Adele – Animazione musicale con “Adele Group”

• Animazione per bambini con trucca bimbo, sculture di palloncini e bolle di sapone giganti con Galaxy Animation.

• Mago Bolla con 2 dinosauri “Cuccioli di Carnosauro”

• Partecipazione della “Filarmonica G. Puccini di Colle di Compito”

• Presenza della mascherata delle Scuole Don Aldo Mei – Omaggi per i bambini

• Domenica 9 febbraio – 2° corso mascherato, con sfilata dei carri allegorici, delle mascherate.

• Animazione musicale sul palco e divertimento per i più piccini con trucca bimbo, sculture di palloncini e bolle di sapone giganti con Galaxy Animation.

• Mago Bolla con 2 Dinosauri “Cuccioli di Carnosauro”

• Presenza della mascherata delle Scuole Don Aldo Mei – Omaggi per i bambini

• Domenica 16 febbraio – 3° corso mascherato, con sfilata dei carri allegorici, delle mascherate.

• Animazione musicale con “Il Basso Parlante”

• Mago Bolla con 2 Dinosauri “Cuccioli di Carnosauro”

• Animazione con trucca bimbo, sculture di palloncini e bolle di sapone giganti con Galaxy Animation.

• Presenza della mascherata delle Scuole Don Aldo Mei – Omaggi per i bambini

• Domenica 23 febbraio – 4° corso mascherato, con sfilata dei carri allegorici, delle mascherate.

• Per i più piccoli divertimento assicurato con trucca bimbo, sculture di palloncini e bolle di sapone giganti con Galaxy Animation..

• Presenza della mascherata delle Scuole Don Aldo Mei – Omaggi per i bambini

• Domenica 1° marzo – 5° corso mascherato, con sfilata dei carri allegorici, delle mascherate.

• Per i più piccoli divertimento assicurato con trucca bimbo, sculture di palloncini e bolle di sapone giganti con Galaxy Animation..

• Partecipazione della Banda “A. CATALANI” di Marlia

• Omaggi per i bambini