Da oggi per l’Unione dei Comuni della Mediavalle si apre un nuovo capitolo con il passaggio di testimone alla presidenza.

L’Amministrazione di Bagni di Lucca ringrazia Patrizio Andreuccetti per l’intraprendenza dimostrata negli ultimi tre anni di presidenza e tutti i Sindaci con cui questo mandato è stato condiviso.

Si apre adesso il nuovo capitolo con la presidenza di Marco Remaschi a cui l’Amministrazione porge i suoi auguri, certi che l’esperienza maturata dal Sindaco di Coreglia non potrà che essere un valore aggiunto per tutti.

Bagni di Lucca non mancherà di dare il proprio sostegno a tutti i progetti di sviluppo integrato della Valle del Serchio, ma soprattutto si impegna a schierarsi nel fronte unito nelle battaglie per i cittadini della Valle; prima fra tutte quella per una viabilità funzionale.