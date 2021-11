Spesso nel nostro comune , nelle nostre frazioni, ma è un abitudine diffusa ovunque , nel posto dei disabili troviamo auto senza cartellino dei disabili o auto con persona a bordo che con la stupida ed egoistica scusa del “si ma è solo un attimo , se vedo qualcuno mi sposto ” ” oppure ” è un attimo , prendo il caffè o sigarette e vado via” etc se ne approfittano. È spesso così. È un atteggiamento egoista, menefreghista e stupido.

Con questa nuova legge che ha aumentato l’importo delle multe ed i punti che vengono tolti speriamo che la situazione migliori.

Sta a noi , cercare di essere “civili” non parcheggiando l’auto nel posto dei disabili se non in possesso del cartellino dei disabili, e sta a noi aiutare le persone con disabilità ed i vigili segnalando nel caso si veda che i posti dei disabili sono occupati da chi non è in possesso del cartellino.