Da oggi (lunedì 7), a Capannori, i parrucchieri, gli estetisti, le attività di tatuaggio e piercing possono stare aperti anche la domenica e nei festivi.

Cari cittadini, care cittadine,

Ho firmato questa ordinanza per consentire a queste attività di utilizzare tutti i giorni della settimana per lavorare e diluire su più giorni gli appuntamenti, in modo da garantire massima sicurezza ed anche riuscire ad accontentare tutte le richieste.

Ovviamente restano in vigore le prescrizioni previste dai Dpcm nazionali e dal contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti.

Con questa ordinanza ho revocato un provvedimento del 2007 che impediva a queste attività di aprire di domenica e nei festivi.

Oggi, anche su richiesta di Confartigianato, i titolari di queste attività sentono il bisogno di avere tutti i giorni a disposizione per svolgere il proprio lavoro.

Ed io ritengo che consentire di lavorare su più giorni ci aiuti anche nella lotta al Covid.

Quindi da oggi possono..

LUCA MENESINI SINDACO