Da oggi in Comune si potrà allattare grazie al nuovo Baby Pit Stop

Allestito nell’atrio di palazzo Orsetti un angolo dedicato alle neomamme per l’allattamento e il cambio del pannolino. E’ realizzato grazie alla collaborazione con Luccasenzabarriere e Unicef.

Il Comune di Lucca si dota di un Baby Pit Stop, una sosta sicura per consentire alle mamme di allattare i loro bambini in tutta tranquillità.

L’amministrazione comunale ha infatti aderito all’iniziativa promossa dall’Unicef e sposata, a livello locale, dall’associazione Luccasenzabarriere Odv. A presentare l’iniziativa, oggi (1 marzo) a palazzo Orsetti, c’erano l’assessore ai servizi al cittadino Gabriele Bove, il presidente di Luccasenzabariere Domenico Passalacqua, la presidente di Unicef Luca Silvana Miraglia e due studenti dell’Isi Pertini, Filippo Tassoni e Rania Elidissi, che stanno effettuando per l’associazione una mappatura dei locali pubblici, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.

Da oggi, quindi, le madri che si trovano in centro storico per i più svariati motivi, avranno a disposizione un luogo fisico a loro dedicato, ricavato nell’atrio di palazzo Orsetti, dove potranno allattare in tranquillità i figli, protette nella loro intimità da un apposito separè. Nei locali dei servizi igienici adiacenti è stato invece collocato un fasciatoio, da poter utilizzare alla bisogna, per il cambio del pannolino. Il punto per l’allattamento sicuro è stato allestito a cura dell’associazione Luccasenzabarriere.

“Abbiamo accolto di buon grado la sollecitazione arrivata da Luccasenzabarriere e Unicef Lucca – ha detto l’assessore Bove – perché riteniamo una questione di civiltà dare la possibilità alle neomamme di usufruire di spazi dedicati alla cura dei loro bambini. Il Comune è la casa di tutti i cittadini: quale miglior luogo, dunque, per dare avvio a questa iniziativa, che ci auguriamo possa essere estesa anche ad altri palazzi pubblici e locali della città e del territorio”.

“I Baby Pit Stop – ha spiegato la presidente di Unicef Lucca, Silvana Miraglia – si inseriscono nel Protocollo di intesa per il sostegno e la promozione dell’allattamento, che Unicef Italia ha siglato con il Ministero della Salute lo scorso anno. L’impegno preso è infatti quello di promuovere e tutelare i diritti dell’infanzia per assicurare ad ogni bambina e bambino condizioni di benessere e un sano sviluppo psico-fisico e rientrano in questo ambito azioni a favore dell’allattamento, volte a incentivarne la protezione in ambito sociale, contrastando informazioni, atteggiamenti e pratiche che possano scoraggiarlo od ostacolarlo, volte a promuovere un’educazione scolastica che includa la lattazione umana e volte a incoraggiare interventi per favorire l’allattamento nei luoghi pubblici e negli asili nido”.

“Come associazione – ha aggiunto il presidente di Lucca Senzabbarriere Domenico Passalacqua – abbiamo iniziato questo percorso su sollecitazione dell’ex primario della pediatria dell’ospedale, Raffaele Domenici. Insieme a Unicef siamo impegnati a promuovere i punti di allattamento sicuro sul territorio, sia nelle sedi degli Enti pubblici che all’interno dei locali pubblici. Ogni nuovo Baby Pit Stop che nascerà sul territorio sarà segnalato all’interno della nostra App Luccasenzabarriere, che anche grazie al sostegno delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca, stiamo progressivamente implementando e arricchendo di contenuti”.