Da oggi è ufficialmente in pensione la nostra Giuditta Turri.

Per anni in prima linea come ufficio stampa, urp, anima organizzativa del Teatro di Verzura.

Insieme abbiamo condiviso tante avventure. Qua riporto la foto dell’ultima serata del Teatro di Verzura della scorsa stagione, in cui il Prof. Galimberti l’ha salutata con un mazzo di fiori.

Un abbraccio grande, Giuditta, ti auguro tutto il bene possibile. Sono convinto che ci rivedremo presto per la nuova stagione del Verzura.

Goditi la meritata pensione