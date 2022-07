Da oggi e fino al 30 settembre è vietato l’uso dell’acqua potabile per scopi diversi da quelli igienici e domestici nelle seguenti località: Deccio di Brancoli, Tramonte, Palmata, Ciciana, San Pancrazio, Tubbiano, Piazza di Brancoli, Ombreglio di Brancoli, Santa Maria del Giudice (in via di Catro, via dei Marinari, via del Monte, via di Montealbano, via di San Pantaleone), a Pozzuolo, ad Arsina (in via di Segalato, via di Arsina, via della Margine), a Torre, Gugliano e Aquilea, a Mammoli, Saltocchio, San Cassiano di Moriano, Sesto di Moriano, San Gemignano di Moriano, San Lorenzo di Moriano, San Michele di Moriano, San Quirico di Moriano e Santo Stefano di Moriano.