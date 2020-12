“L’importante risultato di “Pompei ultima scoperta“, realizzato dalla neonata Direzione Rai Documentari, con le immagini esclusive del Thermopolium, andato in onda su Rai2 e disponibile su RaiPlay, dà conto, una volta di più, del ruolo cruciale svolto dal Servizio Pubblico nella promozione del patrimonio culturale italiano, e del lavoro di collaborazione svolto su questo terreno con le Istituzioni”, dichiara l’Amministratore delegato Fabrizio Salini. “Un risultato che sottolinea ancora una volta la sintonia della Rai con il suo pubblico giustamente esigente, in grado sempre di esprimere gradimento sulla qualità del prodotto. E’ il riconoscimento al grande lavoro che sta facendo la Rai con tutti i suoi dipendenti e di Rai Documentari. E’ il frutto dell’interazione e della collaborazione tra i vari settori dell’azienda che, insieme, consentono la valorizzazione di un genere che per la prima volta ha trovato finalmente una casa nel Servizio Pubblico”.