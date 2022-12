Da martedì l’asfaltatura di via Campania

Da martedì 6 dicembre partono i lavori di asfaltatura in via Campania, nella zona di Macelli, “con cui completiamo il rifacimento del manto stradale nell’isolato, che aspettava questo intervento da più di trent’anni”, ha rimarcato l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci.

I cantieri dureranno due giorni (lavorazioni dalle 8 alle 18) con chiusura della strada, garantendo l’accesso alle abitazioni ma non la sosta. “Siamo in dirittura d’arrivo con il piano asfalti di quest’anno – ha spiegato Marcucci – in cui abbiamo investito circa 1 milione di euro per risolvere criticità sia sulle grandi direttrici viarie, come la Provinciale per Vallecchia, sia sulla rete stradale più interna come in via Tonfano, via Campanella e la stessa via Campania”.

Le prossime asfaltature, meteo permettendo, sono programmate in località Crociale. Per il tratto di via Garibaldi/Sarzanese interessato dai lavori di Gaia per le nuove fognature, l’amministrazione comunale rassicura che, completato l’intervento e trascorso il periodo di assestamento tecnico necessario, nei primi mesi del nuovo anno anche la porzione stradale indicata sarà completamente riasfaltata.