Da Mantova a Lucca seguendo le pietre miliari: la via Matildica del Volto Santo come il cammino di Santiago

SI CHIAMANO “pietre miliari” perché anticamente venivano utilizzate per scandire le distanze lungo le vie pubbliche romane. Oggi i 60 cippi iscritti appena posizionati lungo la via Matildica del Volto Santo segnalano la riscoperta delle antiche percorrenze Matildiche e la ricchezza di un cammino che, attraverso l’Appennino, unisce Mantova a Lucca, lungo un itinerario che da nord a sud lega tra loro tutti i luoghi della grande storia medioevale.

“Il progetto – spiega a Europa Italia l’architetto Angelo Dallasta, referente della via Matildica del Circuito Regionale dell’Emilia Romagna – nasce durante un convegno al Museo Diocesano nel 2015, promosso dalla Diocesi, dal Comune di Vezzano e dal Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. In quell’occasione venne messa a fuoco la ricchezza del cammino, definito il logo e riscoperte le antiche tappe di sosta e risposo, stabilendo convenzioni con la Apt Emilia-Romagna e la Ceer”. Da allora è stato un crescendo. La collaborazione tra Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia ha portato al riconoscimento del percorso in tutte e tre le Regioni e il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo lo ha inserito nell’Atlante nazionale dei Cammini. Per finanziare il progetto, il parco nazionale dell’Appennino è riuscito a ottenere il finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 dell’Emilia – Romagna per la tappa tra Canossa e San Pellegrino in Alpe. L’iniziativa ha preso il via insieme ai comuni di Canossa, Casina, Carpineti, Toano e Villa Minozzo, che sono stati pensati e posizionati come segnavia.

Per rimarcare la profondità storica delle testimonianze culturali e spirituali che si incontrano lungo il cammino e anche la differenza dal più semplice già noto Sentiero Matilde, il Parco nazionale, titolare dell’iniziativa, ha voluto l’uso della pietra locale identitaria per eccellenza, l’arenaria, e ne ha affidato la lavorazione a un artigiano locale. “A realizzare i cippi – continua Dallasta – è stato un artigiano di Vetto, Daniele Ruffini, erede di un mestiere tramandato nei secoli. Ruffini ha modellato blocchi di arenaria locale creando cippi segnavia scolpiti col logo della Via Matildica del Volto Santo. Nei punti di partenza appenninici e in quelli di arrivo di Canossa e San Pellegrino in Alpa, verrà installata, sempre in arenaria, una stele molto grande con l’indicazione “Mantova-Lucca” e il simbolo del labirinto che si trova nel nartece della cattedrale di San Martino in Lucca, la chiesa che ospita il Volto Santo”.

La Via Matildica del Volto Santo è un antico cammino di pellegrinaggio e di commercio di circa 280 km, di cui ben 200 in Emilia-Romagna. La sua rivalutazione, fatta anche sulla base delle antiche percorrenze nord-sud, permetterà la riscoperta di luoghi magici, ai più sconosciuti, di immenso valore culturale e turistico. “Solo il tempo ci dirà qual è la vera forza di questo cammino – precisa Dallasta – anche se già oggi i risultati e le percorrenze fanno ben sperare per il futuro, anche e soprattutto nella riscoperta di territori in via di spopolamento”.

La ricchezza di paesaggi, pievi e castelli, e soprattutto il patrimonio spirituale e religioso costituito dal preziosissimo Sangue e dal Volto Santo, rappresentano del resto un elemento di attrazione potentissimo. “Inoltre – continua l’architetto – Mantova e Lucca sono ricche di beni Patrimonio dell’Umanità e questo Cammino attraversa una riserva mondiale dell’uomo e della biosfera Unesco. Lo sviluppo turistico dipenderà anche dalla capacità di offrire prodotti e servizi all’altezza, ma ormai ‘il Cammino è già cominciato’ e, dopo le esperienze di gruppi giovanili diocesani e parrocchiali, sono cominciati anche i passaggi di pellegrini, di turisti e di camminatori da tutta Europa. Anche le attività sviluppate con Apt Emilia-Romagna hanno portato un incremento dei visitatori e iniziative come ‘Monasteri Aperti’ e ‘I love Cammini’ hanno permesso la diffusione della conoscenza ‘camminata’ della via Matildica del Volto Santo. Certo, parliamo di un contesto composto da tre regioni e da una direttrice europea che si raccorda pienamente a Lucca con la Via Francigena”.

La posa delle pietre in profondità nel terreno vuol essere un segno di autenticità, di tradizione e di radicamento nei secoli e, con la sua speciale e antica segnaletica, il progetto – che oltre all'Emilia proseguirà anche in Lombardia e Toscana – sembra ispirarsi all'esperienza maestra di Santiago di Compostela. "Per la tratta Canossa-San Pellegrino, – conclude Dallasta – il parco nazionale e i Comuni hanno cofinanziato uno stanziamento di 500mila euro di fondi strutturali europei e il parco ha anche finanziato un piccolo intervento di recupero archeologico e culturale presso la Pieve di Toano. Per il periplo pedonale della Pietra di Bismantova, anch'essa parte del Cammino, sono stati investiti ulteriori 300mila euro di fondi strutturali e altri fondi – di provenienza GAL – verranno spesi per la tratta parallela modenese, lungo le valli del Dolo e del Dragone e per la Garfagnana e la Media Valle, rispettivamente dal parco regionale del Frignano e dalle Unioni dei Comuni interessati. Senza dimenticare il contributo di privati e associazioni del territorio, che stanno investendo molte risorse economiche e promuovendo attività di valorizzazione e accoglienza".

