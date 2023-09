Da lunedì viale Apua chiuso, ecco la viabilità alternativa



Inizieranno lunedì 25 settembre, lungo viale Apua a Pietrasanta, i lavori di abbattimento delle 35 piante valutate al livello massimo sulla scala di propensione al cedimento dalle perizie eseguite, per conto del Comune e di Unicoop, da diversi dottori agronomi forestali. Gli esemplari saranno tutti sostituiti con altri più giovani, un’operazione alla quale si procederà successivamente.

Il Comando di polizia municipale, in accordo con l’ufficio ambiente, quello ai lavori pubblici e la ditta esecutrice, ha predisposto un piano di viabilità per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori, che termineranno nei primi giorni di ottobre.

Viale Apua, nel tratto via Unità d’Italia-via Primo Maggio (aree d’intersezione escluse), sarà chiuso al transito dal 25 al 29 settembre in orario 7-17,30, con divieto di sosta h 24. Nelle stesse modalità orarie, ma il 3 e 4 ottobre, saranno vietati transito e sosta nella parte del viale compresa fra via Primo Maggio e la Statale Aurelia.

Ancora, dal 25 al 29 settembre e sempre in orario 7-17,30 sarà istituito il senso unico di marcia: in direzione Massa, per via degli Olmi, tra viale Apua e la Pisanica; verso monte (salvo residenti) in via Tonfano, tratto via Unità d’Italia-via Basilicata; verso mare (salvo residenti) in via Fiumetto, tra via Primo Maggio e via degli Olmi; in direzione monti-mare (salvo residenti) su via Gentile e via Fiumetto, nel tratto via degli Olmi-via Gentile.

In via Pisanica, sempre dal 25 al 29 settembre e in orario 7-17,30, nel tratto a monte della rotatoria con via degli Olmi senso unico di marcia mare-monti fino a via Bernini, con obbligo di svolta a destra su quest’ultima. Per i veicoli che provengono da via Andreotti e via Pozzodonico è consentito, in deroga, di proseguire su via Pisanica in direzione mare.

(In foto l’intervento di sostituzione eseguito a febbraio nel tratto a mare di viale Apua)