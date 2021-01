Da lunedì vaccinazioni anche negli ospedali di Castelnuovo e Barga

E’ entrata nel vivo la prima fase di somministrazione del vaccino anti-Covid, partendo dalle categorie più a rischio all’interno della comunità: gli operatori Asl e le persone anziane ospiti delle RSA.

Le dosi ci saranno per tutto il personale – fa sapere la Asl Toscana nord ovest – ma si è partiti da quello più direttamente interessato dall’emergenza Coronavirus, che si erano pre-registrati nel mese di dicembre, privilegiando chi lavora in aree Covid o comunque può venire a contatto con pazienti positivi.

Dopo il “Vaccine day” del 27 dicembre scorso che ha rappresentato un’importante prova generale, ieri (1° gennaio) è ripartita negli ospedali la campagna dedicata al personale. Ad oggi in Asl Toscana nord ovest sono già stati vaccinati 1.015 operatori sanitari (in gran parte ospedalieri, ma non soltanto).

All’ospedale di Lucca sono state eseguiti ad oggi 218 vaccinazioni. Al Versilia 126. Dal 4 gennaio la campagna vaccinale proseguirà in questi 7 ospedali ed inizierà ufficialmente anche negli ospedali di Fivizzano, Pontremoli, Barga, Castelnuovo Garfagnana, Volterra e Portoferraio. E’ previsto che entro il 13 gennaio siano vaccinati nelle 13 strutture ospedaliere dell’Asl Toscana nord ovest 9.960 operatori.

