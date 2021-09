Da lunedì il porta a porta viene esteso a via Uccelliera a Seravezza

Da lunedì 20 settembre il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti domestici nel capoluogo verrà esteso anche ai residenti di via Uccelliera. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale in accordo con Ersu spa in un’ottica di miglioramento del decoro e dell’igiene dell’area e di incremento dei quantitativi di materiale differenziato. La strada è privata e vi risiedono diciassette famiglie. Trattandosi di una via in forte pendenza, fino ad oggi è risultato difficoltoso organizzare il porta a porta. La difficoltà tecnica è stata superata grazie alla disponibilità da parte di Ersu di nuovi mezzi dotati di tutor frenante, in grado quindi di garantire oggi la massima sicurezza anche su strade caratterizzate da una notevole pendenza.

Nella giornata di sabato 18 settembre verranno definitivamente tolti i contenitori in fondo alla strada. Il servizio porta a porta prenderà il via lunedì 20 seguendo il calendario dei passaggi nel capoluogo e nella piana. Tutti i residenti sono già stati informati delle novità e dotati dei necessari kit per la differenziata. Per il Comune di Seravezza l’attivazione del servizio non comporta costi aggiuntivi.