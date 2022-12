Da lunedì 5 dicembre aperto il pomeriggio il Lucchese Point con tante novità

La Lucchese 1905 comunica che da lunedì 5 dicembre sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 19.00, ed il sabato in occasione delle gare casalinghe, il Lucchese Point, situato sotto la tribuna coperta dello Stadio Porta Elisa. Per l’occasione, la società rossonera ha deciso di proporre ai propri tifosi la “replica” di tre maglie che hanno fatto la storia della Lucchese. La prima bianca con due righe verticali rosse e nere è la seconda maglia indossata dai giocatori nella stagione calcistica 1977 – 1978, quella dell’indimenticabile trasferta di Ferrara contro la Spal. L’altra maglia rossonera, con la pantera e l’anfiteatro stilizzato, fu una delle mute più apprezzate nel campionato 1996 – 1997, con i rossoneri in serie B. L’ultima, forse la più importante, è quella celebrativa del centenario, che fu indossata per tutto l’anno 2005. Tre maglie imperdibili per ogni tifoso rossonero, che certamente ogni appassionato saprà apprezzare.