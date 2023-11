Da lunedì 4 dicembre il nuovo sportello multifunzionale al “Campo di Marte” – alcune variazioni negli orari dei giorni precedenti Lucca, 29 novembre 2023 – Si ricorda ancora che nel pomeriggio di domani, giovedì 30 novembre e venerdì 1° dicembre l’attività degli sportelli CUP e Medicina di Base che, al momento, si trovano al primo piano dell’edificio B alla Cittadella della Salute del “Campo di Marte”; verranno invece garantiti al piano terra dell’edificio E, dove si trova il centro prelievi, con orario 13 – 18. Nella mattina di domani, giovedì 30 novembre, dalle 8 alle 12.45, l’attività è assicurata nell’attuale sede, al primo piano dell’Edificio B. Sarà invece sospeso il servizio esclusivamente nella mattinata di venerdì 1° dicembre e di sabato 2 dicembre. Queste variazioni sono necessarie per permettere lo spostamento degli sportelli CUP e Medicina di Base nella nuova e più accogliente sede all’edificio “Q”, nei locali dietro la banca, di fronte l’ingresso principale dell’edificio A. Qui da lunedì 4 dicembre verrà aperto il nuovo sportello multifunzionale in grado di offrire prestazioni CUP per la prenotazione delle visite ambulatoriali e degli esami strumentali e di radiologia insieme a prestazioni di Medicina di base per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale e la scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, attivazione della tessera sanitaria, rilascio esenzioni, richiesta ausili e protesi. Saranno attive ben 6 postazioni in grado di offrire entrambe le tipologie di servizio: CUP e Medicina di base con un orario potenziato: il nuovo servizio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 17,45, il sabato dalle ore 8 alle 12.45. Come già evidenziato nei giorni scorsi dalla direttrice della Zona distretto della Piana di Lucca Eluisa Lo Presti e dalla responsabile della Gestione CUP e Front office Paola Chelli, si tratta di un nuovo servizio multifunzionale in un edificio riorganizzato, ben illuminato, con un’ampia sala di attesa e soprattutto facilmente accessibile: è un piano terra, privo di barriere architettoniche e vicinissimo al parcheggio; per agevolare il raggiungimento del nuovo servizio è stato anche aperto un varco pedonale di accesso al parcheggio adiacente. Si potrà comunque sempre effettuare la prenotazione CUP con il portale della Regione Toscana al link https://prenota.sanita. toscana.it/ oppure agli sportelli CUP presenti all’ospedale “San Luca” di Lucca con orario 8 – 13. In alternativa è possibile prenotare anche alle farmacie pubbliche e private aderenti alle convenzioni regionali per i servizi al cittadino (prenotazione, disdetta, pagamento ticket) e al numero telefonico unico del CUP 0585-498498. Il pagamento ticket al Campo di Marte può essere fatto con bancomat o carta di credito anche alle casse automatiche presenti all’edificio B (al piano terra anche con contanti; primo e terzo piano solo con carta), all’edificio C (al piano terra solo con carta) e all’edificio D (al piano terra solo con carta).

Il pagamento del ticket può essere effettuato anche online sul portale Iris della Regione Toscana https://iris.rete.toscana.it/ public/, inserendo codice IUV (Identificativo Univoco del Versamento) e codice fiscale o con il sistema PagoPA – quando si è in possesso del modulo “Avviso di pagamento PagoPA” – presso la propria banca, le farmacie abilitate al circuito PagoPA, gli uffici postali e le ricevitorie e tabaccherie. La scelta del medico curante o del pediatra è possibile farla anche on line tramite la app “Toscana Salute”, scaricabile gratuitamente dagli store Android ed iOS, oppure tramite il form https://form.uslnordovest. toscana.it/index.php?option= com_chronoforms6&chronoform= cambio-medico oppure il Totem/PuntoSI o il portale regionale Open Toscana. (sdg)